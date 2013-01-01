Feryal Gülman'ın evi

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Cemiyet dünyasının dikkat çekici isimlerinden biri olan Feryal Gülman’ın Bebek’te deniz gören 2 katlı evi ağırlıklı olarak Rönesans döneminden izler taşıyan klasik tarzda döşenmiş.

Haber: Seninle dergisi



Ferya Gülman’ın evinden görünen Boğaz’ın uçsuz bucaksız maviliği huzur veriyor. Evin geniş camları da insana denizin kollarındaymış hissi yaşatıyor. Evin nostalji kokan klasik dekorasyonu ise geçmişle bugünü bir arada yaşatıyor. İki katlı 600 metrekarelik evde kafanızı çevirdiğiniz her köşede antika parçalar karşılıyor sizi. Geçmişe fazlasıyla sadık kalınmış bu mekanda Rönesans etkisi göze çarpıyor. Gülman evinde eski parçalar kullanmayı çok sevdiğini söylüyor ve “Herbiri kullanılmış, hepsinin bir tarihi ve hatırası, yaşanmışlığı var." diyor.

