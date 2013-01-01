Kelebek, İstanbul Mobilya Fuarı’nda (ISMOB) soft pop akımından ilham alan yeni koleksiyonlarını ve Stüdyo 40 adını verdiği dar mekanlara özel konseptini sergiledi.

Stüdyo 40'ta fonksiyonel ve modüler mobilyalarını bir araya getirerek ferah alanlar yaratmayı amaçlayan firma, işlevsel ve stil sahibi mekanların nasıl ortaya çıktığını gözler önüne serdi. SİMTEK işbirliği ile geliştirilen Sanal Ürün Tanıtım Platfotmu ile Stüdyo 40 içinde gerçeğe çok yakın bir simülasyon da sunan Kelebek, ziyaretçilere özel bir gözlük sayesinde gerçeküstü bir deneyim yaşattı.

Huzuru ve konforu soft-pop akımından ilham alarak harmanlayan Kelebek, 4 yeni koleksiyonu görücüye çıkardı. Ayrıca mutfak, banyo, yemek odası, yatak odası ve oturma grubunun yer aldığı Stüdyo 40 adını verdiği alanda, fonksiyonel ve modüler mobilyalarını tanıttı.





40 metrekarelik alana sahip "Stüdyo 40" konsepti içinde yer alan Kelebek'in yeni serisi İlia, fonksiyonel detayları estetik dokunuşlarla buluşturdu. Stüdyo 40 içinde sergilenen Kelebek'in teknolojik koltuğu inovatif özellikleriyle öne çıkıyor. Yatağa dönüşebilen ve sandıklı depolama alanı bulunan Kelebek'in teknolojik koltuğu, USB ve şarj girişi sayesinde kesintisiz mobil iletişimi destekliyor. Teknolojik koltuğun kolçakları ve tamamlayıcı ürünü olan pufu laptop çalışma sehpası olarak kullanılabiliyor.



