Gazetelik ve sehpa bir arada

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Fuga Mobilya Gazetta sehpalar, sehpa olarak kullanılmasının yanı sıra, tablasının altında yer alan gazetelik bölmesiyle de gazete ve dergilerinize yer açıyor.

Fuga Mobilya’nın en yenilikçi ürünlerinden olan Gazetta sehpalar, az yer kaplayan fonksiyonel tasarımıyla ev sahiplerini mutlu ediyor. Metal çerçeve kısımları paslanmaz malzemeden üretilen Gazetta sehpalar, üst ceviz tablası ve iç kısmı hakiki deri olmasıyla da estetik yönünü öne çıkarıyor. Gazetta sehpalar, 45x30 cm ölçülerinde… Üstelik hem fonksiyonel hem de şık!