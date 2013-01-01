Geometrik desenlere sahip yastıklar, puflar, nevresim takımları ya da halılar, bulundukları mekana ayrıcalıklı ve sıra dışı bir stil kazandırabilirler. Geometrik desenlere sahip, bu etkiyi sağlamanıza yardımcı olacak ürünler arıyorsanız, Amerika’daki alternatiflere de Amerikadaniste.com aracılığıyla kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Ev ve ofislerde detaylarla farklılaşan sıra dışı bir stil oluşturmak istiyorsanız geometrik desenlerin zengin dünyasından faydalanabilirsiniz. Bu sezon da dekorasyon trendlerinde etkisini hissettiren geometrik desenler, yastıklardan puflara, nevresim takımlarından halılara kadar birçok üründe öne çıkıyorlar.