Geometrik desenlerin hükümdarlığı sürüyor

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Geçtiğimiz yıllarda, kıyafetlerde olduğu kadar dekorasyonda da ön plana çıkan geometrik desenler, bu sezon da ev ve ofislerde göze çarpıyor.