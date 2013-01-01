Golden Collection gerçek ahşap görüntüsüyle mekanlara doğallık katıyor...

Ağacın doğal güzelliğini yenilikçi bir stilde sunan Golden Collection; 3 farklı ağaç karakterini 10 ayrıcaklı renkle zeminlere taşıyarak mekanlara yalın, şık, zarif bir görünüm katıyor.





Üzerinden mevsimler geçmiş ahşap parke görüntüsü ile yüksek teknoloji uygulanarak oluşturulmuş özel efektleri birleştiren Golden Collection, mat ile parlaklığın ahengini zeminlerde buluşturuyor. Gerçek ahşap görüntüsü ile dikkat çeken koleksiyon, güçlü aşınma direnci ve yüksek ışıma değeriyle sektörün yenilikçi ürünleri arasında yer alıyor.



