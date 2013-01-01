Hem duş teknesi hem de küvet olarak kullanılabilen Combo, iki yıkanma deneyiminin en konforlu yönlerini birleştiriyor.
Ergonomik kullanımı sayesinde her yaştan kullanıcıya kolaylık sağlayan Combo küvet, 170x75 cm ölçülerinde, 41,5 cm yüksekliğinde… Combo’nun sızdırmaz cam kapısı açılarak, ayağı çok yükseğe kaldırmaya gerek kalmadan küvete rahatça ve güvenle girilebiliyor. Küvette istenilen yere konulabilen çokamaçlı oturma birimi, banyo keyfine keyif katıyor. Combo küvetin, 6 mm genişliğinde camdan üretilen duş kabini, hızlı yıkanmayı tercih edenlere konfor sağlayarak, banyonun ıslanmasını önlüyor.
*Düz küvet opsiyonunun tavsiye fiyatı 3160 TL+KDV