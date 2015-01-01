Evinizde huzurlu bir ortam yaratmak istiyorsanız pembe, mavi ve beyaz renklere yer verin.





Mimaride, insanın içini ferahlatan, huzur veren evler için pembe, mavi ve beyaz renkler, sarı ve loş ışıklar, çocukların araştırmacı ruhunu geliştirmesi bakımından da çekmeceli dolaplar öneriliyor.Tanınmış mimarlardan Selim Yuhay, yaşanılan yerlerden keyif almak için önce kişinin kendini iyi tanıması gerektiğini söyledi.Herkesin, evine çocukluğunun geçtiği anne ve babasının evindeki bazı renk ve unsurları taşımasını tavsiye eden Yuhay, böylece çocuklukta yaşanan güzel duyguların hissedilebileceğini anlattı.Yuhay, bazı ürünlerin reklamı çok yapıldığı için "albeni"sinin daha fazla olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:"Önemli olan yaşantımıza, hobilerimize ve alışkanlıklarımıza cevap verecek mobilyaları evimizde bulundurmaktır. Türk toplumu olarak misafirperveriz. O yüzden mutlaka salonda bir çekyat olmasını isteriz. Zaten artık evlerin metrekareleri de düşük. Bu yüzden çekyatlar tercih ediliyor. Hem yüklük olarak kullanıyorsunuz hem de misafir geldiğinde yatırıyorsunuz. O çekyatın mutlaka dekoratif olması lazım ki bir yandan da estetik fayda sağlasın. Sonuçta aslında ufak alanlarda yaşadığımız için mobilyaların fonksiyonel olmasını, fonksiyonelliği kullanırken de dayanıklı olmasını istiyoruz ve tabii minimum maliyet istiyoruz."Günün stresinin yatak odasında atıldığını ifade eden Yuhay, dolayısıyla bu mekanlarda huzuru hissettirecek renk ve eşyalar kullanılması gerektiğini vurguladı.Yatak odaları için açık renkler öneren Yuhay, "Duygusal anlamda bizi rahatlatacak tablolar kullanmalıyız. Hepimiz ufka baktığımızda umut, huzur gibi şeyler hissederiz. O yüzden bence mutlaka yatak odalarında ufku anlatan tablolar olmalı ki huzuru hissedelim. Yatak odalarının gün ışığı alması da çok önemli. Gün ışığıyla uyanmak, insana ayrı bir keyif ve yaşam enerjisi verir" ifadesini kullandı.Yuhay, çocuk odalarının ise onların araştırmacı ruhunu geliştirecek unsurlarla döşenmesi gerektiğini belirtti. Dolapların çekmeceli olması önerisinde bulunan Yuhay, "Çocukların ellerinin çekmecelere sıkışmasından korkabiliriz ama araştırmacı ruhun gelişmesi için çocuk odalarında çekmeceli dolaplar olması gerekir" görüşünü dile getirdi.Evlerde kullanılan renklerin insanları olumlu ya da olumsuz etkileyeceğine işaret eden Yuhay, şunları kaydetti:"Pembenin rahatlatıcı bir tonu var. Erkek için de kadın için de bu böyle. Tabii toplumumuzda 'Pembe renk kadınlar için kullanılır' anlayışı hakim olduğundan, erkek olarak bu rengi kullandığımızda bizim için farklı bir şey söylerler diye çekiniriz. Halbuki pembenin rahatlatıcı bir etkisi vardır. Deniz ve gökyüzünü gördüğümüzde nasıl rahatlıyorsak evimizde de mavi ve beyazı görmek, ruhu dinlendirecektir. Maviyi mutfaklarda kullanmak ile doğal diyet yapılabilir çünkü doğadaki çoğu mavi renk taşıyan canlı, zehir içerir. Bu, bilimsel olarak açıklanmış.Evlerde sarı ışık kullanılmalı. Sarı ve loş ışık dinlendirir. Gün içinde göz kapaklarınız bilgisayar kullanırken, çalışırken hep açık olduğu için eve geldiğinizde ışığın hafif kısılması, göz kapaklarınızın rahatlaması demektir. Rahatlamak için evde kişinin kendine ait bir köşesi olmalı. Kitap okuma, dinlenme, müzik dinleme veya resim yapma köşesi ya da hiçbir şey olmayabilir. Sadece tek koltuk olur ama tam evin köşesine konulmalı ki evin köşesinde enerjiyi vücudunuzdan atabilin."Yuhay, stres yüklü bir iş gününde çok fazla sorunla uğraşıldığı için evlerde karışıklık ve yoğunluktan kaçınılması gerektiğini anlattı.Bunu bir örnekle açıklayan Yuhay, "Çok desenli ve motifli bir duvar kağıdı kullanıp önüne hareketli bir mobilya koyduğunuzda göz, o karmaşayı hissettiği için rahatsızlık duyuyor çünkü çözümleyemiyor. O yüzden düz ya da hareketli bir duvarda düz mobilya kullanılması şart" diye konuştu.Selim Yuhay, evde sevgiyi hissettirip sevgi köşeleri oluşturmak gerektiğini, insanı insan yapan duygu ve anıların farkına varmanın mutluluk vereceğini sözlerine ekledi.(AA)