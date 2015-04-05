İdeal Home, kapılarını açtı

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Uluslararası Züccaciye, Ev Eşyaları ve Çeyiz Fuarı İdeal Home, 10. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.

2-5 Nisan 2015 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen fuarda on binlerce ürün sergilendi. Züccaciye, ev eşyaları ve çeyiz sektörünün ihracatçı, ithalatçı, üretici, dağıtıcı firmaları, zincir mağazalar, toptancılar, perakendeciler ve diğer müşteri grupları ile bir araya getiren İdeal Home Fuarı, yerli ve yabancı binlerce kişiyi ağırladı. 2 Nisan’da kapılarını açan ve 5 Nisan’da sona eren İdeal Home Fuarı’nda Emsan da en yeni ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.



