Hangimiz ütü yapmayı seviyoruz ki… Modern hayat bizden işe, eve, arkadaşlarla sohbete, sinemaya, tiyatroya, çocuklara, eşe, sevgiliye; kısacası her yere yetişmemizi bekliyor. Üstelik oradan oraya koştururken de ütümüz bozulmasın, aman bir yerimiz kırışmasın diye de uğraşıyoruz. Peki bu koşturmacada ütüyü kim yapacak? Eğer bu yazıyı okurken “tabii ki eşim” diye haykırıyorsanız, tebrik ederiz; bu zor ve meşakkatli işi başkasına yaptırmayı başarmışsınız. Hayır bu yazı sizin için değil; bu yazı gerçek ütü emekçileri için. Sevgili ütü emekçisi kardeşim, hayatını kolaylaştırmasını umduğumuz ütü tüyolarını ve belki ütüyü seversin diye ütünün ilginç geçmişini şuraya bırakıyoruz. İyi okumalar.
Herhangi bir tekstil ürünün üretim, yıkama veya kullanımı sonrasında oluşan kırışıklık benzeri bozulmaları düzeltme amacıyla yapılan işleme ütüleme denir. Ütüleme işi için ütü kullanılır. Ütü aracılığıyla yapılmak istenen düzeltme işi için en temel ihtiyaç sıcaklıktır. Buhar ve basınç istenen etkiyi arttırmayı sağlar.
Ütü derdi sandığımızdan bile eski… Milattan önce 400’lü yıllara kadar uzanıyor. O zamanlarda bile ısıtılmış taş, cam, demir materyaller aracılığıyla, insanlar giysilerini düzenli bir görüntüye sokmak için uğraşmışlar. Öyle ki bu ütüleme işlemi zaman içerisinde bir sosyal statü göstergesi olmuş. Ütülenmiş, ütüyle şekil verilmiş kıyafetler toplumsal statüyü, zenginliği işaret edermiş. Isıtılmış bir parça materyal ile yapılan bu ütüleme tarzı en uzun süre kullanılan yöntem olmuş.
Elektriğin icadına kadar içine köz kömürler konulan demir hazneli ütüler, gaz yağıyla ısıtılarak kullanılan saplı ütüler mevcuttu. 1882 yılına gelindiğinde ise Amerikalı Henry W. Selly elektrikli ütünün patentini almış. İki karbon çubuk arasına koyduğu kablolarla, demiri ısıtarak ütüleme işlemini yapan bu alet, pratik kullanım açısından oldukça zayıf bir modeldi ve kullanımı zahmetli idi. 1905 yılına gelindiğinde ise ilk hafif elektrikli ütü üretildi. Bu tarihten itibaren elektriğin kullanımı üzerindeki devlet tasarrufları esnedi, evlere elektriğin girişi kolaylaştı. Böylece yeni ütü model çalışmalarına alan açıldı ve artık oldukça farklı fonksiyonlara sahip, kullanımı oldukça basit, güvenli ütüler üretilmeye başlandı. Öyle ki artık üzerinde gezindiği kumaşı tanıyıp onun özelliklerine göre ısısını, buharını, basıncını ayarlan ütüler var hayatımızda. Peki onları ne derece verimli kullanabiliyoruz?
Elektriğin icadına kadar içine köz kömürler konulan demir hazneli ütüler, gaz yağıyla ısıtılarak kullanılan saplı ütüler mevcuttu.
Adeta ikinci derimiz olan kıyafetlerimizin görünümü günlük hayatımızda oldukça önemlidir. Kıyafet tercihlerimizde, kişisel zevklerimiz büyük farklılıklar gösterse de bir çoğumuzun ortak paydası ütülü bir görünümdür. Kıyafetimizin kumaşına, dokumasına, kesimine uygun ütüleme tekniği şarttır. Bu gereklilik bazen bir bilmeceye dönüşebilmektedir. Birkaç ufak ipucu hayat kurtarabilir.