Kendi ağacını, kendin yap!

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Yılbaşı ağacı, hem görüntüsü hem renkleriyle adeta neşe veriyor. Onu süslemekse yeni yıl yaklaşırken herkesin hobisi... Bu yıl bir değişiklik yapıp daha yaratıcı bir yılbaşı ağacı süslemeye ne dersiniz?