Hazırlayan: Fatma Karaca
MALZEMELER
• Üçgen şeklinde kesilmiş büyük kalın karton kağıt
• 2 metre uzunluğunda kalın ip
• Renkli ağaç süsleri
• Renkli ışık
• Yapıştırıcı
• Makas
1-
İnce ipten aynı boyda 3 adet kesip üst kısmını düğümleyin ve ucunu örmeye başlayın.
2-
Şimdi ördüğünüz ipleri aralarında 10 cm boşluk bırakarak kartona bağlayın. Ayrıca kenarlarından da kartona yapıştırın ki iyice sabitlensin.
3-
Şimdi süsleme zamanı! Süslerin ince ipleri kartondaki kalın iplerin arasından geçirerek bağlayın. Son olarak en tepeye yıldızı da koyup bir sonraki adıma geçin!
4-
Son adım ağacı ışıklarla renklendirmek! Işıklarla ağacı sarıp prize takın. İşte bitti! Size özel bu yaratıcı ağacını dilediğiniz mekanda kullanabilirsiniz!
Mutlu yıllar...
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