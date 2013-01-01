menu

close

menu

close

menu

close

Kendi ağacını, kendin yap!

Yılbaşı ağacı, hem görüntüsü hem renkleriyle adeta neşe veriyor. Onu süslemekse yeni yıl yaklaşırken herkesin hobisi... Bu yıl bir değişiklik yapıp daha yaratıcı bir yılbaşı ağacı süslemeye ne dersiniz?
Hazırlayan: Fatma Karaca

MALZEMELER
• Üçgen şeklinde kesilmiş büyük kalın karton kağıt
• 2 metre uzunluğunda kalın ip
• Renkli ağaç süsleri
• Renkli ışık
• Yapıştırıcı
• Makas



1- İnce ipten aynı boyda 3 adet kesip üst kısmını düğümleyin ve ucunu örmeye başlayın.


2- Şimdi ördüğünüz ipleri aralarında 10 cm boşluk bırakarak kartona bağlayın. Ayrıca kenarlarından da kartona yapıştırın ki iyice sabitlensin.

3- Şimdi süsleme zamanı! Süslerin ince ipleri kartondaki kalın iplerin arasından geçirerek bağlayın. Son olarak en tepeye yıldızı da koyup bir sonraki adıma geçin!

4- Son adım ağacı ışıklarla renklendirmek! Işıklarla ağacı sarıp prize takın. İşte bitti! Size özel bu yaratıcı ağacını dilediğiniz mekanda kullanabilirsiniz!

Mutlu yıllar...

FARKLI YILBAŞI AĞACI TASARIMLARI İÇİN TIKLAYIN.
  Fotogaleri: Kendi ağacını, kendin yap!
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler