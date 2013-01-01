Tantitoni’nin kırmızı ürünleriyle soğuk havalarda evinizi renklendirin.





Mutfaklarınızın eğlenceli ve pratik yardımcısı Tantitoni, yılın bu soğuk zamanlarında içinizi ısıtacak kıpkırmızı ürünleri ile enerjinizi ortaya çıkarıyor.Tantitoni’nin renkli dünyasındaki bardaklardan süzgece, kaselerden saklama kutularına kırmızı ürünler, mutfaklarınıza ve tüm ortamlarınıza renk katıyor. İster kendinize alın ister sevdiklerinize hediye edin, bu kırmızılar kış aylarının tekdüzeliğini ortadan kaldırıyor.Tüm kırmızı ürünlere ve daha yüzlercesine Tantitoni’nin Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki 36 satış noktasından ve www.tantitoni.com.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.www.tantitoni.com.tr