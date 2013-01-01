Kış aylarında bahçenize renk katmak istiyorsanız Noel Gülü Helleborus tam size göre!
Noel Gülü hakkında…
• Ranunculaceae (Düğünçiçeğigiller) familyasına aittir.
• Noel Gülü ve Helleborus olarak bilinir.
• 20’ye yakın farklı türü vardır.
• Ülkemizde Karadeniz Bölgesi’nde doğal olarak yetişir.
• Çok yıllık bir bitkidir.
• 30-60 santimetre arasında boylanma yapar.
• Beyaz, pembe, mor, kırmızı renklere sahip çiçekleri dökülmeden aylarca kalabilir.
• Birçok türü zehirlidir. Bu yüzden bitkiyle temastan sonra eller yıkanmalı, mümkünse dokunmadan önce eldiven giyilmelidir. Asla ağza götürülmemelidir.