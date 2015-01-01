Bir koltuk düşünün ki hem tek başınıza rahatlıkla oturabileceğiniz, hem gerektiğinde rahatça iki kişi sığabileceğiniz, dahası yatağa bile dönüştürebileceğiniz…





Lazzoni üretimi ve güvencesi ile satışa sunulan Nuev Walker Seryat ile artık koltuğunuz siz nasıl istiyorsanız öyle şekil alacak. Özellikle evinde alandan tasarruf etmek isteyenler Walker Seryat’ı çok sevecek.Artık rahatsız koltuklarda sırf dış görüntüsü uğruna iki büklüm oturmak zorunda değilsiniz. Hem estetik tasarımı, hem de fonksiyonel yapısıyla kolları sırt minderine cırt cırt ile bağlı olan Walker Seryat, alternatif kullanım rahatlığıyla konforu evinize taşıyor.Cırt cırtlı kollarını ister aşağı devirin, isterseniz kolları cırt cırtlarından ayırıp iki kişi oturun. Yatma vakti geldiğinde ise oturma minderini yere doğru indirin ve 140cmx161 cm ebatında bir yatağa dönüşen koltukta rahat bir uykuya dalın. Ayrıca Walker Seryat’ın kollarının her iki yanında bulunan cepler sayesinde çalışırken etrafınızda olmasını istediğiniz eşyaları buraya koyabilir ve masa görevi de gören kol kısmına laptop’ınızı yerleştirerek kendinize bir çalışma alanı yaratabilirsiniz. Nuev Divide TV ünitesini koltuğunuza yan sehpa olarak kombinleyebilir, alanınıza alan katabilirsiniz.Nuev Walker Seryat, yüksek dirençli demir iskeleti ve A sınıfı HR35 süngeri sayesinde, dayanıklılığını ve estetik görünüşünü uzun yıllar boyunca korur ve hem koltuk hem de yatak sorununuzu aynı anda çözer. Üstelik tüm bu özellikleri istediğiniz renk ve kumaş seçeneğiyle yaptırmanız da mümkün!