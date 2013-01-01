Farklı bir tasarım yapmak için yolumuzu bu defa aktara çeviriyoruz. Tasarım sahnesinde ise kuru doğal çayların çiçekleri var. Bir bardak sıcak suya bir yaka çiçeği demleyip içmeye ne dersiniz?

TASARIM: SELEN OKAN

FOTOĞRAFLAR: TUNÇ S

EL ÜLKÜ



Yaka çiçeklerini hazırlarken bitki saplarını eşit tutmaya dikkat edin. Sağlam ve dekoratif bir iple saplarını bağlayın. Dilerseniz tamamını değil, belli bir kısmını bağlayabilir ve sapları özgür bırakabilirsiniz. Kullandığınız türlerin renk ve formlarının birbiriyle uyumu önemli bir ayrıntı, unutmayın.İlk olarak elinizde bulunan şifalı otları gruplara göre yerleştirin. Bu sayede seçim yapmanız daha kolay olacak. Bitkileri seçerken renk ve form özelliklerine dikkat ederek buluşturun. Adaçayının sarı-yeşil rengiyle lavantanın mor tonu ve formu beraber güzel bir etki gösteriyor. Bir tutam sarı kantaron çiçeğini de bu buluşmaya eşlik etmesi için işin içine katıyoruz. Bu renkli bu buluşmada yeşil bir fon oluşturmak için defne yaprağını en arka plana yerleştirebilirsiniz. Bitki bantıyla sabitleyin ve üstünü doğal bir ip veya renkli tel ile sıkıca sarın.Biraz lezzet biraz da şifa için aktara gidenlerden misiniz? O zaman aktarın kapısından içeri girer girmez sizin de kulağınızda Barış Manço’nun şarkısı çınlıyor demektir. ‘‘Nane limon kabuğu bir güzel kaynasın aman, Ha ha içine hatmi çiçeği biraz çörek otu katasın aman, Ha ha hatta biraz tarçın bir tutam zencefil aman, Ha ha bin derde deva geliyor...’’ Bu şarkının eşliğinde raflarda yer alan mis kokulu şifalı otlara göz gezdirmek gibisi yok! İşin uzmanları, şifalı otların belli oranlarda kullanılması, hatta birçok durumda doktora mutlaka sorulması gerektiğinin altını çiziyor. Fazlası zarar ne de olsa. Burada yer alan bitkileri sıcak suda demlemenin dışında farklı çiçek tasarımlarında başrolde kullanabilirsiniz. Özetle bu ay çiçek tezgahımızda ‘şifalı otlar’ var. Dağ kekiği, biberiye, adaçayı, altınotu, karabaş otu, sarı kantaron, bahçeden topladığımız lavanta… Kendinizi sınırlamayın, formları hoşunuza giden bitkilerle buluşabilir, farklı tasarımlar elde edebilirsiniz. Hatta kendi bahçenizde yetiştirdiğiniz çiçeklerin birçoğunu da kurutup işin içine biraz daha renk katabilirsiniz. Neler mi yapabiliriz? Kalem, kağıdı alın ve listeyi hazırlayın. Yaka çiçekleri, masa çiçekleri, küçük buketler, peçetelikler, bileklikler… Bu liste hayal edebileceğiniz gibi uzayıp gidebilir. Yaka çiçeğini kolyeniz ile, saç tokanız ile buluşturabilir ve hayatınıza biraz lavanta kokusu dahil edebilirsiniz.Hatta sınırlarınızı biraz daha genişletin ve yaz günlerinde vereceğiniz bir davetin temasını şifalı otlar üzerine kurun. Soğuk doğal çaylar ikram ederken mesela buzlu lavanta çayı, masada yer alan peçeteliği de lavanta, sarı kantaron ve küçük güllerden tasarlayabilirsiniz. Bahçe masanızın üzerinde de yine farklı aksesuarları benzer şifalı otlarla süsleyebilirsiniz. Defne yapraklarıyla buluşan karabaş otlarına kuru portakal dilimleri ekleyebilir ve bunları bardak süsü olarak değerlendirebilirsiniz. Doğadan ilham aldığınız için doğal ipler, yosun parçaları, çuval bezi gibi çeşitli aksesuarlar da tasarım içinde dekoratif bir etki yaratmanıza yardımcı olur. İşin içine canlı bitki de katmanız gerektiğini düşünüyorsanız succulent türleri sizi bekliyor. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun dönem canlılığını korur ve tasarımınızda havasını estirir. Şimdi hazırsanız, şifalı otlar bahçesinde tasarımlar yapmaya başlayabilirsiniz