ilk çıktığı dönemde gereksiz ve lüks olarak algılanan kurutma makinesi, evlerdeki olmazsa olmaz beyaz eşyalar arasında yer almaya başladı. Çok çeşitli kurutma programları ve fiyat seçenekleriyle de adından söz ettiren makineler, çamaşır yıkamayı eziyet olmaktan çıkarıyor.

Eşyaları kuruturken harcanan enerji ve zaman sebebiyle çamaşır yıkamak pek çok kişinin hoşlanmadığı ev işleri arasında yer alıyor. Ancak teknoloji sayesinde çamaşırlarınızı kurutmak için artık çamaşır ipi veya teliyle uğraşmak zorunda değilsiniz. Çünkü ilk çıktığı dönemde gereksiz ve lüks olarak algılanan kurutma makinesi, evlerdeki olmazsa olmaz beyaz eşyalar arasında yer almaya başladı. Çok çeşitli kurutma programları ve fiyat seçenekleriyle de adından söz ettiren makineler, çamaşır yıkamayı eziyet olmaktan çıkarıyor. Çamaşır kurutma makinesi satın alarak, yıkanan eşyalarınızı kurutmak için harcadığınız zamanı evinizde daha verimli ve keyifli aktiviteler yapmak için değerlendirebilirsiniz.





Kurutma Makinesi Eşyalarınızı Yıpratmıyor

Pek çok kişi tarafından eşyaları yıpratması sebebiyle eleştirilen kurutma makinesi, aslında giyme ve yıkamaya oranla kıyafetlerinizi çok daha az yıpratıyor. Son teknoloji ile donatılan makineler, hassas ayarları ve programları sayesinde çamaşırlarınızın yıpranmasını mümkün olduğunca engelliyor. Çamaşır kurutma makinesi kıyafetlerinizi güzelce kurutup düzleştirdiği için ütüye harcadığınız zamanı da azaltıyor. Hatta gömlek ve kumaş pantolon gibi kıyafetleriniz haricindekileri ütülemek zorunda kalmıyorsunuz. Böylece yıpranıp eskimeyen kıyafetlerinizi uzun yıllar giyebiliyorsunuz.





Evinizin Nem Dengesini Koruyor

Balkonsuz ve havalandırması zor evlerde kurutma makinesi yoksa kıyafetlerinizi evin içindeki çamaşır telinde uzun saatler bekleterek kurutmak zorunda kalıyorsunuz. Ancak bu durum evinizdeki nem oranını artırdığı gibi soluduğunuz havanın da kalitesini düşürerek sağlığınızı olumsuz etkiliyor. Nem sağlığınızın yanı sıra evinizdeki tüm mobilya ve eşyalara da zarar veriyor. Haftada 2 gün çamaşır yıkanan bir evde eşyaların tamamen kuruması için en az birkaç güne ihtiyaç duyulduğu göz önünde bulundurulunca nemin size ve eşyalarınıza ne kadar zarar verebileceğini fark edebilirsiniz. Çamaşır kurutma makinesi ile tüm bu sorunların ve daha fazlasının önüne geçebilirsiniz.











Çamaşır Kurutma Makinesi Evinizde Yer Kaplamıyor

Kurutma makinesi özelinde doğru bilinen yanlışlardan biri de evde gereksiz yer kaplamaları. Ancak çamaşır makinenizin üzerine yerleştirilebilen kurutma makineleri evinizde yer kaplamadığı gibi konforunuzu da koruyor. Yıkanan eşyalarınızı tek bir hamleyle çamaşır kurutma makinesi içine koyup tek bir tuşa basarak kurutmaya başlayabiliyorsunuz. Ayrıca günümüzde pek çok yeni çamaşır makinesinin kurutma özelliğine de sahip olduğunu aklınızdan çıkarmayın.





Kurutma Makinesi Bakımı Nasıl Yapılmalı?

Eğer kendinize bir iyilik yapıp evinize kurutma makinesi satın aldıysanız makine bakımının nasıl yapılacağını da öğrenmelisiniz. Tüy filtresini en fazla 3-4 yıkamadan sonra temizlemeli, kıyafetlerden çıkan suyun biriktiği hazneyi devamlı boşaltmalısınız. Aksi halde makinenizin düzgün şekilde çalışması zorlaşacaktır. Ayrıca hem vakum ve silindirinin hem de kurutucu havalandırmasının da dikkatli şekilde temizleyerek makinenin en verimli şekilde çalışmasını sağlamalısınız. Toplamda birkaç dakikanızı alacak bu işlemler çamaşır kurutma makinesi ömrünü uzattığı gibi kıyafetlerinizin çok daha hızlı kurumasını da sağlıyor. Ancak unutmayın kapsamlı yıllık bakımları kullandığınız markanın teknik servisi aracılığıyla yaptırmalısınız.



Siz de evinize ve kendinize bir iyilik yaparak geçmişte kalan kıyafet kurutma yöntemlerinden kurtulmak istiyorsanız, hemen şimdi bütçenize ve ihtiyaçlarınıza uygun bir kurutma makinesi satın alabilirsiniz.

