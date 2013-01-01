Mine çiçeği

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Kolay yetişiyor, rengarenk çiçekler açıyor, uzun süre çiçekli kalıyor, bahçeye de balkona da yakışıyor. Üstelik renklerini değiştirip, içindeki nektar hakkında mesaj gönderiyor…

Derleyen: Elif Ergün Tunçer/EvBahçe



Bitkiler ilginç formlarıyla, kokularıyla, renkleriyle bizi her zaman şaşırtmayı başarıyor. Narin bir çiçek soğuğa meydan okumasıyla, bir çalı bitkisi ise muhteşem kokulu çiçekleriyle hayran bıraktırıyor kendini. Bu ay mercek altına aldığımız mine ya da diğer isimleriyle ağaç minesi/ lantana ise renk değiştiren çiçekleriyle çekiyor ilgimizi.

Lantana gibi bazı çiçekler, renklerini değiştirerek, böceklere nektar durumları hakkında bilgi veriyorlar. Bu konuda İsviçreli doğa bilimci Fritz Müller bir mektubunda Brezilya ormanlarında yetişen Lantana adlı bir bitkiden bahsediyor ve şöyle diyor:? "Üç gündür renk değiştiren bir Lantana çiçeği var burada. İlk gün sarıydı, ikinci gün turuncu ve üçüncü gün mor. Çeşitli kelebekler bu çiçeği ziyaret etti. Görebildiğim kadarıyla mor çiçeklere hiç dokunulmadı. Bazı böcekler hortumlarını hem sarı hem de turuncu çiçeklere soktular, diğerleri birinci gün sarıya. Ben bunun ilginç bir durum olduğunu düşünüyorum. Eğer çiçekteki nektar ilk günün sonunda azalırsa çiçek çok daha az fark edilir duruma gelir; eğer rengi değişmezse kelebekler hortumlarını daha önce döllenmiş olan çiçeklere sokarak vakit kaybedeceklerdi."



