Bir bitki yetiştirme yöntemi olarak teraryum nedir, teraryum için hangi malzemeler kullanılır anlattık. Terraryum yapımını anlattık ve bakımı sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsettik.

Son yıllarda en çok tercih edilen hediyelerden biri haline gelen teraryum evinizin minik bahçesi olmaya aday. Canlı çiçeklere nazaran çok daha uzun süre dayanabilen teraryum, kelime anlamı olarak toprak akvaryum demek. Teraryumu bir bitki yetiştirme yöntemi olarak tercih edebilirsiniz. Ayrıca çocuklarınızla birlikte yapabileceğiniz harika bir aktivite. Teraryumlarda her türlü bitki yetişmez. Teraryumlar için sulak, nemli, sisli, puslu alanlarda yetişen bitkileri kullanabilirsiniz. Minik otlar, yosunlar, yabani çiçekler teraryum hazırlarken en büyük yardımcınız. Cam kavanozlar, fanuslar ise ideal teraryum yetiştime alanınız olacak. Teraryumunuz için gereken malzemelere gelin birlikte göz atalım.







Teraryum İçin Gerekli Malzemeler



Cam kapaklı şekerlikler, kavanozlar teraryum için ihtiyacınız olacak ilk malzeme. Fanus veya küçük akvaryum da teraryum için tercih edilebilir. Çakıl taşları da ihtiyacınız olacak diğer bir malzeme. Çakıl taşı sayesinde sulama yaparken drenaj sağlanır. Derin fanus ve cam kavanozlarla çalışırken uzun bir cımbız çok faydalı olur. Torf ve Sphagnum da teraryum malzemeleri arasındadır. Torf, bitkilerin ekildiği malzemedir. Sphagnum ağırlığının yirmi katı kadar su tutabilen canlı bir malzeme. Fısfıslı bir su şişesi de yine teraryum için gereken malzemelerden. Gelelim bitkilere; fitonya, arapsaçı, çeşitli tırmanıcı bitkiler, küçük eğrelti otları, minyatür menekşeler kullanabileceğiniz bitkiler arasında. Teraryum nasıl yapılır, bakalım.





Teraryum Yapımı



Öncelikle kavanoz ya da fanusu güzelce temizleyip kurulamanız gerekiyor. Drenaj için çakıl taşlarını kavanoza yerleştirdikten sonra sphagnumu yerleştirebilirsiniz. Torf son katmanınız olacaktır onu da yerleştirdikten sonra minik çukurlar açarak bitkileri dikmeye başlayabilirsiniz. Bitki ekerken dikkat edilmesi gereken nokta, köklerin zedelenmemesini sağlamak. Bu yüzden nazik bir şekilde bitkilerinizi ekin. Tam bu noktada uzun cımbız yardımınıza yetişecek. Bitkileri ektikten sonra kavanozun ağzından etrafa su verin. Su yayılarak en alt tabakaya kadar ulaşacak. Ne kadar su kullanmanız gerektiğini size terraryumunuz gösterecek. Drenaj seviyesinin 1-2 cm yukarısına kadar çıkan su yeterli olur. Minik minyatür objelerle hayal gücünüze göre süsleyebilirsiniz. Tüm bu işlemlerden sonra artık minik bir bahçeniz var. Evinizde, ofisinizde, tüm iç mekanlarda içinizi ferahlatacak minik bahçenizin bakımında özen göstermeniz gereken noktalar şöyle…





Teraryum Bakımı



Bakmaya doyamadığınız minik bahçeniz için birkaç bakım önerimiz olacak. Bakıma her bitki gibi topraktan başlamak gerekiyor. Tofu gübrelememenizi tavsiye ediyoruz. Bitkilerinizin çok büyümesi halinde cam kavanoz veya fanustan taştığını görmek istemezsiniz. Kabından taşan bitkiler, ideal ortamından ayrılacağı için ölebilir. Teraryumlar kullanılan malzemeler nedeniyle zaten oldukça nemli bir ortama sahiptir. Bu yüzden sık sulamanız gerekmez. Toprağı elinizle kontrol ederek suya ihtiyacı olup olmadığını anlayabilirsiniz. Eğer fazla suladıysanız teraryumunuzun kapağını açarak birkaç saat havayla temasını sağlayın. Böylece nem dengesini yeniden sağlanır. Gelelim ışık ihtiyacına. Cam ışığı yansıtacağı için teraryum direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalı. Ama gölgede kalmakta teraryuma iyi gelmez. Direkt güneş ışığına maruz kalmayacağı ama karanlıkta da kalmayacağı bir yerde teraryumunuzu yetiştirmenizi tavsiye ederiz.





Cam ışığı yansıtacağı için teraryum direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.





