Mis gibi evler

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Eyüp Sabri Tuncer’in geleneksel kalitesine modern bir dokunuş getiren EST 1923 Özel Ev Parfümü Serisi yeni sunumu, ihtiyaca uygun farklı boy alternatifi ve tanıtım fiyatı ile yeniden karşınızda...

Üç farklı seri olarak tasarlanan EST 1923 Çubuklu Ev Parfümü Serisi; Osmanlı, Çiçek ve Soft koku aileleriyle evinize ihtişamlı, ferahlatıcı ve zarif bir hava katıyor. Özel şişesine yerleştireceğiniz el yapımı bambu çubuklar da, ürünle birlikte şık bir zarf içerisinde geliyor. Ürünün serisine göre farklı renklerde sunulan özel bambu çubuklar, gözenekli yapıları sayesinde barındırdıkları hoş kokuyu tüm mekana dağıtıyor. EST 1923 Çubuklu Ev Parfümü Serisi ev, ofis gibi yaşam alanlarında güvenle kullanılırken, çubuklarının haftada bir ters çevrilmesiyle ilk günkü baş döndürücü etkisini aylar boyunca devam ettiriyor. http://shop.eyupsabrituncer.com/ online mağazasını ziyaret ederek evinize en uygun kokuyu seçebilirsiniz.



