Günlük hayatta kullandığımız sıradan malzemeler sıradanlıktan çıktı. Tasarım mucizesi hayatlarımıza estetik katmaya devam ediyor. Ayna da bu durumdan nasibini aldı. İlginç ayna modelleri ile tarzınızı yansıtmaya hazır mısınız?

Kendi suretini ilk kez aynada gören insanı düşünsenize! Kim bilir aklından neler geçmiştir… Belki korkmuş, belki kafası karışmış, belki de mitolojideki Narsisus gibi aşık olmuştur… Bunu bilemeyiz ama bir şeyi biliyoruz: Ayna yüzyıllardır hayatımızda. Günlük hayata sızmasından dolayı eski dönemlerde olduğu kadar gizemli gelmiyor belki. Ama gücünden bir şey yitirmediği kesin. Birçok anlatıya, inanca hatta batıl inanca konu olmuş ayna, bugün ev dekorasyonunun bir parçası. Gelin bu mistik ve dekoratif parçaya bir göz atalım. Ayna modelleri ve evlerdeki kullanım alanları bu yazıda sizin için derlendi.



Odanızı Başka Bir Boyuta Açın

Pencerenin, odayı dış dünyaya açması gibi; ayna da odayı başka bir boyuta açıyor. Yarattığı görsel yanılgı ile odaları olduğundan daha geniş gösterdiği gibi, evinizi bir çırpıda algılama olanağını kaldırıyor. Bu da odaya biraz mistik, ilginç bir atmosfer katıyor. Siz de salonlarınızda kullanabileceğiniz büyük boyutlu ayna modelleri ile ilginç tasarımlar ortaya koyabilirsiniz.







Salonlarınızda kullanabileceğiniz büyük boyutlu aynalar ile ilginç tasarımlar ortaya koyabilirsiniz.





Duvar Şıklığı

Ayna dekorasyon unsuru haline geldiğinden beri, ilginç ayna tasarımları duvarlarda yerini aldı. Odanızın renklerini ve tarzını göz önünde bulundurarak seçeceğiniz çerçeveler ile duvarlarınızda stilinizi konuşturabilirsiniz. İsterseniz sade, tek parça bir ayna kullanabilir, isterseniz irili ufaklı aynaları asimetrik yerleştirerek modern bir görünüm yaratabilirsiniz.



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Koleksiyon Parçaları

Koleksiyon deyince aklınıza bir sanat koleksiyonundan alınmış parçalar gelmesin. Aslında hepimiz kendi evimizde kendi koleksiyonumuzu topluyoruz. Ayna konusunda özel bir merakınız varsa ya da vintage ürünlerden hoşlanıyorsanız, antikacılardan birbirinden farklı aynaları temin edebilirsiniz. Benzer boyutlardaki farklı tarzda aynaları toplayarak duvarınızda hoş bir tasarım yaratabilirsiniz. Bir diğer seçenek ise aynı tarzda ancak farklı boyutlarda aynalardan bir duvar kolajı oluşturmak. Uyumdan hoşlananlardansanız aynı boyutlarda aynı tarzda aynaları kullanabilirsiniz. Seçim sizin, koleksiyon sizin.





Işığınızı Yansıtın



Kenarları ışıklı aynaları, tiyatro oyunlarının ve film setlerinin kulislerinde görmeye alışığız. Bu aynalar dekorasyon amacıyla evlerde de kullanılmaya başlandı. İster makyaj masanıza ampullü bir ayna alın, isterseniz boy aynanızı lambalı tercih edin; bu aynalar görüntünüzün ışığına ışık katacak. Yeni nesil ledli ışıklar da salonunuzun tarzına modern bir şıklık katacak. İstediğiniz ledi sonradan kendiniz çerçeveye ekleyebilir ya da ledli bir ayna tercih edebilirsiniz.





Lambalı aynalar dekorasyon amacıyla evlerde de kullanılmaya başlandı.





Ahşaptan Vazgeçmeyenlere



Dekorasyon konusundaki tercihiniz doğallıktan yana ise, ahşap ayna modelleri tam sizlik. Ham ağaç görünümlü çerçeveler bulabilir, özellikle günümüzdeki doğallık anlayışının bir sonucu olarak popülerleşen ağaç ve tahta görünümünü evinizde elde edebilirsiniz. Eğer ahşap seviyorum ancak işlenmiş ahşaptan yanayım diyenlerdenseniz; ahşap çerçeveli aynaların işlemeli, el oyması detaylı, sofistike çeşitlerini bulmak mümkün.



Dekorasyon konusundaki tercihiniz doğallıktan yana ise, ahşap ayna modelleri tam sizlik.





İlginç Tasarımlar



Ayna çerçeveleri yuvarlak, kare ya da dikdörtgenin ötesine geçti. Altıgen, yedigen aynalar, ilginç tasarımlı; farklı malzemelerden elde edilmiş yapıştırma ya da dökme çerçeveler dekorasyon trendlerinde yerini aldı. Artık yaygın sayılabilecek halat kenarlı aynalar, bu tasarımlara örnek verilebilir. Evde biraz silikon biraz süsleme malzemesi ile siz de kendi ayna çerçevenizi yaratabilir, birbirinden farklı ayna modelleri elde edebilirsiniz.





Ayna çerçeveleri yuvarlak, kare ya da dikdörtgenin ötesine geçti.

