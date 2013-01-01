Kelebek Natura&Varuna, birbirini renk ve doku olarak tamamlayan modülleri, ahşap hissi veren malzemesi ile alışılagelmişin dışında bir tasarım sunuyor.

Kelebek, yeni ürünü Natura&Varuna ile mutfaklara modern şıklığı getiriyor. Sarı, gri ve mavi gibi trend renkleri ile ortama sıcak bir hava katan Natura&Varuna, sofistike duruşu sayesinde dikkat çekiyor. Açık ve kapalı mutfaklara uygun kullanımı, birbirini renk ve doku olarak tamamlayan modülleri ve ocak bölümünü separe etmek için özel tasarlanan saksılık bölümü ile alışılagelmişin dışında bir tasarım sunan Natura&Varuna, dokununca ahşap hissi veren malzemesiyle mutfakların atmosferini değiştiriyor, estetik ve kullanışlı yapısı mutfaklarda geçirilen zamanları daha keyifli hale getiriyor.





