GoldMaster’dan çok fonksiyonlu mutfak robotu "Elena"





Kompakt tasarımıyla “Elena” kaybolma ve yer kaplama sorununa son veriyor!Mutfakta harcanan zamanı kısaltarak ev hanımların kendilerine daha fazla zaman ayırmasını sağlayan, modern ve kullanışlı tasarımlara imza atan GoldMaster, çok fonksiyonlu mutfak robotu Elena’yı müşterilerinin beğenisine sunuyor. Elena mutfak robotu 700 W motor gücü, 1,5 litre işlem haznesi ve paslanmaz çelik aparatları ile yemek yapmayı kolay hale getiriyor.GoldMaster Elena mutfak robotunun, mutfakta işlerinizi kolaylaştıracak mixer, blender, rende, dilimleyici ve rondo olmak üzere tam beş farklı özelliği bulunuyor. Üstelik bu kadar güçlü ve hamarat olmasına rağmen sessiz çalışma özelliğiyle de dikkat çekiyor. Mutfak robotunun öne çıkan özelliklerinden biri de işlem bıçaklarının paslanmaz çelik olması. Bu sayede sağlıklı bir kullanım imkânı sunan Elena ile pratik bir şekilde hazırlayacağınız yemekler sayesinde sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.GoldMaster ürünlerine GoldMaster yetkili satıcılarından ulaşabilir, www.goldmaster.com.tr adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz.