'Sezar Rende’nin üstün performansıyla mutfağınızda dilimlenmedik şey kalmayacak!

Tasarımı ve kalitesiyle dikkat çeken, fonksiyonel ürünleriyle mutfakta yemek yapmayı kolaylaştıran GoldMaster, 150W performans gücüyle ince, kalın her yiyeceği kolaylıkla rendeleyen Sezar Elektrikli Rende’yi müşterilerinin beğenisine sunuyor. Dilimleme, öğütme, ve rende sayesinde 3 farkı işlem gerçekleştirebiliyorsunuz. Rende yapmayı kolaylaştırarak zaman kaybına son veren GoldMaster Sezar Elektrikli Rende ile her türlü sebzeyi tek tuşla ince ve kalın şekilde rendeleyebiliyor, diğer aparatları ile dilimleme ve öğütme yapabiliyorsunuz.



GoldMaster Sezar Elektrikli Rende, 150W yüksek performans gücüne sahip. Paslanmaz çelik beş farklı bıçak çeşidi ile ince dilimleme, kalın dilimleme, ince rendeleme, kalın rendeleme ve öğütme işlemlerini gerçekleştiriyor. Ceviz fındık gibi sert kuru yemişleri öğütebiliyor, kaşar, salatalık, havuç vb sebzeleri kolayca rendeleyebiliyorsunuz. Sıçramayı engelleyen özel başlığı sayesinde etrafı kirletmeden işlem yapabilme imkânı sağlıyor. Sezar Elektrikli Rende şık tasarımı, fonksiyonelliği ve boyutunun da küçük olması sayesinde de her yere kolayca sığabiliyor. Ayrıca, gövde üzerindeki özel bölmesinde kesme aparatlarını saklayarak kaybolmaya ve yer kaplamaya son veriyor.



