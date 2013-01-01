Mutfaktaki yardımcı

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Keyifli ve kalabalık bayram sofralarınızın hazırlık aşaması gözünüzü korkutmasın, Homend’in S3 serisi FoodProcessor 2801 mutfak robotu ile işiniz çok daha kolay!

Kalabalık sofralar için yemek hazırlamak gözünüzü korkutmasın! Homend S3 FoodProcessor 2801’in “Akıllı Hız Kontrolü” özelliği, koyduğunuz malzemelerin kütlesini belirleyerek her kütleye uygun karıştırma ve doğrama hızının otomatik olarak seçilmesini sağlıyor. Diğer mutfak robotlarına göre oldukça büyük 3 litrelik haznesiyle S3 FoodProcessor 2801 daha çok malzemeyi aynı anda kullanma imkanı sunuyor.

Tezgahta kaymayan ayaklarıyla iş yapmayı da kolaylaştıran FoodProcessor 2801 doğranacak malzemeye göre ayarlanmış programlarıyla yemek hazırlığını çocuk oyuncağı haline getiriyor: “Pulse” programı peynir gibi malzemelerin bıçağa yapışmasını engelliyor, “Mixing” programı birbirinden güzel karışımlar hazırlamanızı sağlıyor, “Chopping” programı ise doğrama konusunda mucizeler yaratıyor. Paslanmaz çelik kesme diskleri tüm malzemeleri jülyen, küp, rende gibi dilediğiniz biçimde kesme fırsatı sunarken, büyük güç ayar düğmesi istediğiniz gücü rahatlıkla ayarlamanızı sağlıyor.

