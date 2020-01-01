Perde modelleri dekorasyona hareket ve renk katıyor, dekorasyonun tamamlayıcısı olarak dikkat çekiyor. Tül perde modelleri, kumaş perdeler, stor perde gibi mekanizmalı modeller farklı odaların ihtiyaçlarına göre tercih edilebiliyor. Salon, yatak odası, çocuk odası ve mutfak için farklı perde modelleri seçeneklerini sizin için derledik.

Mahremiyeti korumak ve güneşten korunmak için kullanılagelen perdeler bugün ev dekorasyonunun şüphesiz olmazsa olmazı. Eskilerin deyimiyle evi gösteren perdeler her odayı zenginleştirerek sıcaklık ve ruh katıyor. Farklı perde modelleri ve seçenekleriyle perdeler girdikleri her odanın en önemli stil tamamlayıcısı fonları. Tül perde modelleri de perde modelleri içerisinde önemli bir seçenek ve kendi içerisinde zengin bir dekorasyon öğesi.





Odalara Göre Perde Modelleri

Farklı seçeneklerde perde modelleri evin dekorasyonuna ve kullanım ihtiyacına göre çeşitlilik gösteriyor. Perde modelleri mekanik perde, kumaş perde, tül perde olarak üçe ayrılır. Mekanik perde modelleri içinde en çok tercih edilenler stor, zebra ve jaluzi gibi çalışma mekanizması bulunan perdeler. Kumaş perdeler ise fon perde olarak kullanılıyor. Tül perdeyse perde modelleri içerisinde en hareketli öğeyi oluşturuyor. Perde modelleri odalara göre farklılık gösterir. Odanın kullanım amacına, büyüklüğüne, yönüne, pencerenin şekline ve boyutuna bağlı olarak farklı perde modelleri tercih ediliyor. Gün ışığını az alan evlerde ve kuzeye bakan odalarda ince ve hafif tül perde modelleri tercih edilmeli. Geniş olmayan mekânlarda ve alçak tavanlı evlerde açık renk perdeler mekânı daha ferah gösteriyor. Böyle mekânlar için stor perdeler de modern bir seçenek olarak giderek popülarite kazanıyor.







Perde Modelleri seçerken sağlıklı ürünler tercih edin…





Salon Dekorasyonu için Perde Modelleri

Salonlar evin en çok kullanılan ve en göz önünde olan mekânları. Dolayısıyla evinizde dekorasyon açısından en çok özen gösterilen yer. Salonunuzun genel dekorasyon ruhuna en uyumlu perde modelleri tercih edilmesi iyi fikir. Özellikle perde tercihinin mobilya tercihiyle uyumlu olması gerekiyor. Spor salon ve sade salon dekorasyonunda soft, krem, pastel renkte sade kumaş fon perdeler, keten ve Japon tül perde modelleri tercih edilmeli. Vintage ve klasik salonlardaysa daha ağır Fransız model tül perde modelleri salon dekorasyonuna şıklık ve zarafet katar. Koltuk takımınız hareketli desenlere ve renkli döşemelere sahipse tercih edilen perde modelleri sade ve düz renkli kumaşlar olmalı. Yine salonda yer alan tül perde ve fon kanat perde birbirini tamamlar nitelikte olmalı. Yine desenli fon kanat perde kullanıyorsanız tül perde modelleri içerisinde sade ve düz renk olanları tercih etmelisiniz. Salonların evin en aydınlık odaları olduğunu unutmayın. Güneş ışığını içeri alan tül perde modelleri seçimi aydınlık bir dekorasyon için birebir.



Mevsimlere göre de perde modelleri değişebilir. Bahara girerken daha hafif, daha rengarenk ve hareketli perdeleri tercih edip kışa girerken daha sıcak renkler tercih edilebilir. Böylece mevsim geçişlerinde dekorasyonda yenilenme ve tazelenmeyi yakalamış olacaksınız. Salonlarda 2020 perde trendi yere dökülen uzun kumaş perdeler. Özellikle ada çayı yeşili ve pastel renklerde perde modelleri bu yıl çok popüler.





Farklı perde modelleri birlikte kullanılabilir…





Yatak Odası için Perde Modelleri

Dinlenme ve uyku alanı olan yatak odalarında sağlıklı bir uyku için karanlık bir ortam oluşturmak gerekli. Işık ve ses geçirmeyen kalın astarlı karartma perdeleri bu amaçla kullanılabilir. Ya da koyu renk stor perde modelleri tercih edilebilir. Yatak odanızda yer vereceğiniz perde modelleri çok renkli olmamalı. Yatak odası için tül perde modelleri seçerken de buna dikkat edilmeli. Kolay temizlenebilen, toz toplamayan, antialerjik kumaşlar, düz, sade ve rahatlatıcı renkler tercih edilmeli. Dikkat dağıtmayan, yatak başlığına uyumlu perde modelleri seçmeye özen göstermeli.





Yatak odasında rahatllatıcı pastel renkler tercih edilmeli...





Çocuk Odası için Perde Modelleri

Bebek odaları için dikkat dağıtmayan rahatlatıcı pastel renkli sade, düz, ışığı geçirmeyen kumaş perde ve keten tül perde modelleri tercih edilmeli.

Çocuk odasındaysa genel dekorasyonla uyumlu olarak, çocuğunuzun cinsiyetine ve yaşına göre çeşitli renklerde zengin desenli perdeler kullanılabilir. Bu konuda çocuklarınızın tercihini de göz önünde bulundurun ve size fazla çocukça gelebilecek renkli temalara açık olun. Ancak bu perdelerin kumaşlarının sağlığa zararlı olmayan doğal malzemeler olması önem taşıyor. Çocukların kullanımı perdelerin hızlı yıpranmasına yol açabileceği için sağlam malzemeler tercih edilmeli. Yine bebek ve çocuk odalarında mekanizmalı perde kullanımı çok tercih edilmemeli. Çünkü mekanizmalı perdelerin ipleri ve zincirleri çocuklar için tehlike yaratabilir. Çocuk odalarında orta boy perdeler yere dökülen perdelerden daha pratik. Gündüzleri gün ışığını içeri alabilen ince tül perdeler tercih edilmeli. Geceleriyse çocukların uyku konforuyla uyumlu, sesi ve ışığı kesen kumaş perdelerin çekilmesi gerekiyor.





Dikkat dağıtmayan sade perde modelleri tercih edilmeli…





Mutfak için Perde Modelleri

Mutfak perdesi pratik, kullanışlı ve güvenli olmalı. Yemek pişirme temponuza uyum sağlamalı. Mutfak duman ve sıçrama yaratan ıslak bir mekân. Bu mekânda tercih edilecek perde modelleri kolay sökülebilen, temizlenebilen ve hızlı monte edilebilir türde olmalı. Mutfakta açık renkte stor ya da zebra model perdeler kullanabilirsiniz. Mutfak için fon perde ve tül perde kullanımıysa çok güvenli ve pratik olmayabilir. Rüzgâr esmesi durumunda tül perdenin ocağa doğru uçuşması ve tutuşması tehlikesi bulunduğunu unutmayın.

