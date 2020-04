Evlerimizi özenle dekore ediyoruz. Ne var ki bazen tek bir hata dekorasyonda gösterdiğimiz özene gölge düşürebiliyor. Sandalye de en çok hata yapılan konulardan biri. Bazen koltukların rengi sandalyelerin rengi ile birleşerek odamızın havasını boğuyor, bazen mobilyalarımızın tarzı ile sandalyelerimizin tarzı uyuşmuyor, bazen de çok küçük odalara büyük sandalyeler yerleştirme hatasına düşüyoruz. Tüm bu hatalardan uzak durmanız için sandalye seçerken dikkat etmeniz gerekenleri sizin için yazdık.

Sandalye deyip geçmemek lazım. Bir kafeye gittiğinizde kafenin dekorasyonunun en önemli parçasının kullanılan sandalyeler olduğunu görürsünüz. Peki evleriniz? Evlerimizde kullanacağımız mobilyalara küçük bir servet harcıyoruz. Her bir koltuğu, sehpayı özenle seçiyoruz. Ancak sandalye konusunda yapacağımız bir hata dekorasyonumuzun zevkine gölge düşürebilir. Salonunuzun tasarımını tamamlayan, mutfağınıza stil katan, bahçeleriniz için rahat dinlenme alanları sağlarken bahçenizin güzelliğine güzellik ekleyen sandalyelere gelin yakından bakalım.



Sandalye Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sandalye seçimi sandığımızdan daha zorlu bir uğraş halini alabilir. Hangi sandalyenin nereye uygun olacağından emin olmalıyız. Kumaşları özenle seçmeli, renk ve stil uyumuna dikkat etmeliyiz. Rahatlık da görüntü kadar önemli olduğundan sadece görüntünün güzelliğine kapılarak seçim yapmamalıyız. Gelin, sandalye seçimi yaparken dikkat edilmesi gerekenleri biraz ayrıntılandıralım...





Uygun Alana Doğru Sandalye

Sandalye seçiminde ilk dikkat edilmesi gereken şey, aldığınız mekana uygun sandalyeleri seçmektir. Büyük bir salon için uygun olacak sandalye takımı, mutfakta hoş durmayacağı gibi küçük bir salonu da sıkışık gösterir. Bahçe sandalyesi olarak bilinen sandalye türlerini iç mekanda kullanmak da güzel görünmeyecektir. Sandalye seçiminde öncelikle sandalyenin kullanılacağı alanı göz önünde bulundurmalı, daha sonra o alanın büyüklüğüne uygun olarak sandalye seçimini yapmalıyız.





Uyum Önemli

Sandalyeleri aldığımız alanda muhakkak başka mobilyalar da bulunuyordur. Bu mobilyalar ile uyum sağlayacak sandalyeler seçmeliyiz. Burada sözü edilen uyum sadece renk uyumu değil tabii; stil uyumu da renk uyumu kadar önemli. Salon için sandalye seçerken salonun dekorasyonunu göz önünde bulundurmalısınız. Modern tarzlarda döşenmiş bir salon için klasik, ağır sandalyeler seçilemez. Sandalyeler de yine modern çizgilere sahip olmalıdır. Modern dokunuşlara sahip ince ahşap kesimler ya da demir sandalyeler tercih edilebilir. Renk uyumu da bir o kadar önemlidir. Koltuklarınız ile birebir aynı renkte döşemeli sandalyeler, odanızın havasını boğabilir. Onun yerine yastıklarınızın renginde sandalye kumaşı ya da koltuklarınız ile kontrast yaratacak zıt renkler tercih edebilirsiniz.





Her Şeyin Başı Rahatlık

Sandalyenizi seçtiniz; renk ve stil uyumunu yakaladınız, alanınıza uygunluğu da tamam. Ancak üzerinde yarım saatten fazla oturamıyorsunuz. Bu durum çok can sıkıcı olmaz mı? Uzun sohbet masalarında yemeği ve sohbeti keyiften çıkarıp azaba çevirecekse aldığınız sandalyelerin güzelliğini de gözünüz görmemeye başlar. Bu yüzden alacağınız sandalyenin güzelliği kadar rahatlığına da dikkat etmelisiniz. Sırt kısmının yumuşaklığı ve kavisi sandalyede otururken yaşayacağınız konfor açısından önemlidir. Ayak koyma yeri olup olmadığına bakmalı, eğer ayak koymak için ek bir yapı eklenmemişse ayaklarınızın yere değip değmediğini kontrol etmelisiniz. Ergonomik tasarımlı sandalye bu konuda yardımınıza koşabilir. Muhakkak almadan önce on dakika oturun ve alacağınız sandalyeyi deneyin.





Sandalye seçerken muhakkak on dakika oturarak sandalyenizin rahatlığını test edin.





Lekeler Gölge Düşürmesin



Sandalye seçiminde akıllara en son gelen şey kumaşın leke tutup tutmamasıdır. Ancak yemek masamızın güzelliğinin bozulmaması için lekelerin kalıcı olmaması da önemli. Alırken kumaşın silinebilir özellikte olmasına özen gösterin. Bazı sandalye kılıfları çıkarılıp yıkanabiliyor. Tüm bu bilgileri satıcıya danışarak öğrenebilirsiniz. Özellikle evde çocuk varsa bu maddenin daha da önem kazandığını hatırlatalım.