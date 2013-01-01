Doğtaş, İSMOB Fuarı kapsamında düzenlenen Tasarım Yarışması’nda en iyi stand dahil 4 kategoride ödül aldı.

Doğtaş, 1.000 metrekarelik standıyla, İSMOB Tasarım Yarışması'nın en önemli ödülü olan "En İyi Stand" ödülünü alırken, Yemek Odası Kategorisi'nde "Nora Yemek Odası ile birincilik", Oturma Odası Kategorisi'nde "Marsala Salon Takımı ile ikincilik" ve Yatak Odası Kategorisi'nde "Nora Yatak Odası ile üçüncülük" ödüllerini kazandı.

Doğtaş Kelebek CEO'su Hulusi Acar, “Tasarımlarınız kadar tasarımlarınızı nasıl sunduğunuz da çok önemli. Tasarıma verdiğimiz önem ve Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımlarımız, çok değerli ödüllere sahip olmamızı sağladı. Mobilyada trendleri belirleme iddiası taşıyan Doğtaş'ın 2016 İlkbahar Yaz Koleksiyonu ile bu iddiasına hayat veren tasarım ekibimiz başta olmak üzere, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.” dedi.