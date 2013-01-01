Ligno Parke Atölyesi yeni sezona, yepyeni tasarımlarıyla damga vurmaya hazırlanıyor.

Bugüne kadar ortaya çıkardığı parke tasarımlarıyla dekorasyon dünyasına bambaşka perspektifler sunan Ligno Parke, yeniliklerine ve tasarımlarına bir yeni seri daha ekliyor: Antique…









İlk kez Domateks Fuarı'nda tüketiciye sunulan ve büyük ilgi gören Antique Serisi, tamamen doğal olan bir dekorasyon ürünü… Daha önceki tasarımlarında olduğu gibi, içerik olarak tamamen doğal ürünlerin bileşiminden oluşan Antique serisi firma tarafından 14.5 cm – 17,5 cm olarak iki ebatta üretiliyor. Diğer tüm lamine parke tasarımlarında Meşe ağacını kullanan firma bu seridede bu geleneğinden vazgeçmiyor. Yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yoğun talıp gören seri, meşe ağacının tüm görsel zenginliğini ayaklarınızın altına seriyor.