Sallanan sandalye ile stres atıp rahatlamak mümkün. Pek çok rahatsızlığa iyi geldiğini söyleyebiliriz. Gebelikte bebeğin rahatlaması, doğumdan sonra gaz sorunu yaşamadan beslenmesi için sallanan sandalye ideal. Konfor alanımız olan salonlarda şık görünmek de mümkün. Balkon ve bahçelerde de şık ve rahat köşemizde dinlenerek keyif alabiliriz.

Genelde dedelerin ninelerin köşesi olarak düşünülen sallanan sandalye günün yorgunluğunu atıp gevşemek için herkesin en sevdiği mobilya olabilir. Salonda, balkonda, bahçede… Keyifli bir günün keyfini sallanan sandalyede kitap okuyarak geçirmek gibisi yok. Üstelik pek çok kişinin tarzına hitap eden modeller bulmak mümkün. Eğer evinize bir sallanan sandalye veya koltuk alacaksanız yazımıza bir göz atın.







Sallanan Sandalye Modelleri

18. yüzyıldan günümüze gelen sallanan sandalyen özellikle geleneksel ahşap modeli ile bilinir. Kendinden kumaş veya deri kaplı olan vintage modeller evlerde en sık görülen model. Ayak uzatma bölümüyle rahatlığı ileri bir safhaya taşıyan modelleri de mevcut. Kendi etrafında dönebilen eğlenceli sallanan sandalyeler de çok seviliyor. Daha koltuk benzeri olan modeller ise dekorasyon için şıklıktan ödün kaybetmek istemeyenlerin tercihi. Sandalyenizi ne için kullanmak istediğinize karar vererek seçmenizde fayda var. Kitap okumak için gün ışığını en iyi alan köşeye koyacağınız vintage bir sallanan sandalye idealdir. Şömine başında keyifle şarabınızı yudumlamak istiyorsanız şık yastıklarla süsleyeceğiniz geleneksel olanı daha uygun olur.





Neden Sallanan Sandalye

Dinlenme koltuğu da denilen eğlenceli sallanan sandalyelerin sağlık için yararları olduğunu söylesek şaşırır mısınız? Günümüzün en büyük problemi olan stresle başa çıkmanız için yardımcı olabilir. Yanı sıra sallanırken endorfin salgılanmasını sağladığı ve bu sayede ağrı kesici görevi gördüğü biliniyor. Özellikle sırt ağrıların iyi geliyor. Ayrıca hiperaktif çocukların odaklanma sorunu için de yardımcınız olabilir. Sallanan sandalye aynı zamanda kan dolaşımına faydalı olduğundan varisler için de önemli. Doktorlar bir eklem hastalığı olan artrit için sallanan sandalyeyi öneriyor. Pek çok sağlık sorunu için yararlı olması şaşılacak şey. Gebelik sırasında, ameliyat sonrasında, bağırsak spazmlarında ve dizlerdeki esneklik kayıplarında da öneriliyor. Son dönemlerde kilo vermeye de yardımcı olduğu da söyleniyor. Bir saat sallanarak 150 kalori yakabilirsiniz. Peki sallanan sandalyeler evin hangi odalarında kullanmaya uygun?





Salonlarda

Salonlar konfor alanımız ama aynı zamanda şık da görünmeli. Salonunuzun bir köşesine koyacağınız şık bir sallanan sandalye ile hem konforunuzu korumuş hem de şıklığınızdan ödün vermemiş olursunuz. Vintage modeli ile salonunuz rüstik bir havaya kolayca bürünebilir. Minderle renk vererek salon takımınıza uyum sağlamanız da mümkün. Televizyon keyfi için de ne kadar uygun olduğunu bilmenizi isteriz.







Salonunuzun bir köşesine koyacağınız şık bir sallanan sandalye ile hem konforunuzu korumuş hem de şıklığınızdan ödün vermemiş olursunuz.





Bebek Odasında

Gebelik sürecinde hazırlamaya başladığınızın bebek odasına bir sallanan sandalye eklemenizi öneririz. Doktorlar da annenin rahatlaması ve fetüsün sinir sisteminin iyi gelişmesi için gebelik döneminde sallanan sandalyeyi öneriyor. Bebeğinizin gelişi için gün sayarken kitap okuyabilir müzik dinleyebilir ve rahatlayabilirsiniz. Üstelik doğumdan sonra da çok işinize yarar. Bebeğinizi sallanan sandalyede salınırken uyutmayı deneyin. Annesinin karnında geçen zamana dönüp uykuya kolayca dalacak. Emzirme süreci annenin bebekle bağ kurduğu önemli bir süreçtir. Bebeğinizle bağınızı kuvvetlendirmek ve gaz sorununu azaltmak için sallanan sandalye ideal.





Balkon ve Bahçelerde

Balkon veya bahçede kullanacağınız sallanan sandalye hem sağlam hem de hafif olmalı. Hasır veya ahşap sallanan sandalyeler bunun için ideal. Demir olanların paslanma ihtimali olduğundan seçiminiz hasırdan yana olmalı. Hasır modeller yağmura ve güneşe çok daha dayanıklı. Dış alanlarınızı hem şık hem de konforlu yapmak için güzel bir tercih olabilir.





Balkon veya bahçede kullanacağınız sallanan sandalye hem sağlam hem de hafif olmalı. Hasır veya ahşap sallanan sandalyeler bunun için ideal.



