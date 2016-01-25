Maddi imkanı yeterli olmayanlar için salon aksesuarları yeni bir soluk getiriyor. Mumluklar, aynalar, tablolar, avizeler, seramik objeler ve metal aksesuarlar ile salonların havası değişiyor. Salonunda tarzınıza göre değişiklik yapmak isteyenler için pek çok seçenek mümkün.

Evlerini güzelleştirmek için yeterli maddi imkanı olmayanlar salon aksesuarları ile mucizeler yaratabiliyor. Yaşam alanımız olan salonlarımızda huzurlu bir ortam yaratırken aynı zamanda karakterimizi yansıtmak isteriz. Salon aksesuarları ortamı yumuşak sıcak bir yuvaya dönüştürebilir. Zevkinize ve yaşam tarzınıza göre seçebileceğiniz aksesuarları birbiriyle uyumlu olacak şekilde kullanmanız önemli. Rüstik bir salon mu istiyorsunuz yoksa klasik mi? Sıcak bir ortam mı istiyorsunuz yoksa eğlenceli mi? Küçük dokunuşlarla salonunuza istediğiniz havayı verebilirsiniz. Peki hangi salon aksesuarları bu konuda bize yardım edebilir? İşte salonlarınızda kullanabileceğiniz aksesuar çeşitleri…



Kanvas Tablo İle Göz Alıcı Duvarlar

Sizi yansıtan bir fotoğraf ya da yağlı boya tablonun baskısı ile çerçeve bile kullanmadan duvarlarınızı göz alıcı yapabilirsiniz. Salona renk ve ahenk verecek pek çok seçenek mevcut. Salon aksesuarları içinde en çok tercih edilen kanvas tablolar oluyor. Romantik, klasik ya da bohem bir hava estirmek için salona renk vermek istiyorsanız hangi köşeye asacağınızı düşünmeye başlayabilirsiniz.





Salon aksesuarları içinde en çok tercih edilen kanvas tablolar oluyor.

Hamanı Renklendiren Tasarım Duvar Saati

Salonda aksesuarları arasında olmazsa olmazlardan olan duvar saati sıradan kaçmaya başlamışken tasarım duvar saatleri ilgi çekmeye başladı. Şık ya da salaş… Seçim size kalmış. Sanat eserine benzeyen ahşap bir duvar saatiyle rüstik, metal bir duvar saatiyle ise modern bir hava yakalayabilirsiniz.





Salonda aksesuarları arasında olmazsa olmazlardan olan duvar saati sıradan kaçmaya başlamışken tasarım duvar saatleri ilgi çekmeye başladı.

Bohem Salonlara Şık Mumluklar

Salon aksesuarları ile uyumlu renklerde kullanacağınız mumluklar klasik ya da bohem bir hava yaratabilir. Kokulu mumlar ile salonun enerjisini yükseltmek de elinizde. Farklı boyutlarda birkaç adet mumla salonun bir köşesinde bohem bir alan oluşturabilirsiniz. Sehpanın köşesine yerleştirebileceğiniz daha küçük mumluklar için metal, bakır ya da ahşap bir tabak kullanmak da büyük fark yaratabilir.





Salon aksesuarları ile uyumlu renklerde kullanacağınız mumluklar klasik ya da bohem bir hava yaratabilir.

Bu Avizelerle Güneş Hiç Batmayacak

Bambu veya hasır günümüzde çok moda. Nasıl ki hasır bir paravan ya da sepet salonda farklı bir hava estiriyorsa hasır avize de bütün ortamı değiştirebilir. Halat iplerle kendi avizenizi yapabileceğiniz gibi hasır bir avize de edinebilirsiniz. Salon aksesuarları ile rüstik bir hava yaratmak istiyorsanız hasır avizenize uyumlu bambu bir sepet ya da yine hasır bir halı da edinebilirsiniz. Salonununda modern bir hava isteyenler için ise metal veya tel avizeler ideal.





Salon aksesuarları ile rüstik bir hava yaratmak istiyorsanız hasır avizenize uyumlu bambu bir sepet ya da yine hasır bir halı da edinebilirsiniz.

Yansımanın Gücü Adına

Salon aksesuarları arasında son zamanlarda parçalı ayna modelleri ilgi görüyor. Modern metal çerçeveli bir ayna ile salonunuza modern bir hava verebilirsiniz. Daha klasik ya da bohem bir hava istiyorsanız ahşap ya da halat çerçeveli aynalar da seçebilirsiniz. Değişik şekillerde de aynalar mevcut. Çiçek, hayvan ya da geometrik şekillerde aynalarla salonunuzda bambaşka bir atmosfer yaratmak elinizde.





Salon aksesuarları arasında son zamanlarda parçalı ayna modelleri ilgi görüyor.

Geleneksel Salonlarda Seramik Aksesuarlar

Geleneksel aksesuarları sevenlerin salon aksesuarları içinde en büyük tercihi seramik oluyor. Renkli seramik tabaklarda çiçek, hayvan ya da değişik resimler yer alabiliyor. Göz alıcı seramik bir vazo salonunuzu çok daha şık gösterir. Sehpaya koyacağınız kase ya da bardak altlığı ya da mumluk olarak kullanabileceğiniz seramik aksesuarlarla salonunuzda çok şık bir hava yaratabilirsiniz.





Geleneksel aksesuarları sevenlerin salon aksesuarları içinde en büyük tercihi seramik oluyor.

Tel ve Metal Salon Aksesuarları

Salon aksesuarları içinde tel panolar da çok ilgi görmekte. Duvarda ya da masada kullanabileceğiniz tel panolar ile salonunuza modern bir hava katmanız mümkün. Panolara asacağınız fotoğraflar ya da sarmaşık dallarıyla karakterinizi salonunuza yansıtabilirsiniz. Metal duvar aksesuarları özellikle açık renk duvarlarda göz alıcı oluyor. Son dönemlerde moda olan sanayi tarzına sahip bir salon istiyorsanız salonunuzda metal aksesuarlara yer açın.