Sandalye seçimi oldukça eğlenceli bir konu. Bazı basit hatalar yaparak evimizin şıklığına gölge düşürmek bize yakışmaz. O zaman gelin hangi sandalye nerede kullanılmalı, sandalye ile evde şık ve samimi alanlar nasıl yaratılır, sandalye modellerinde trendler ne diyor, beraber bakalım.

Sandalye temelde dört ayaklı, bir arkalıklı bir yapı. Bu kadar basit bir tasarımın içerisinde bu kadar seçenek geliştirebilmek insanlığın hayal gücü ile basitliğin sırlarını nasıl genişletebileceğinin kanıtı. Ahşaptan plastiğe, hasırdan demire, kumaştan muşambaya; birçok farklı malzeme ile birçok farklı tasarım geliştirildi. Evlerimize stil katmak için birçok sandalye tasarımı mevcut. İşte farklı mekânlarda kullanabileceğiniz birbirinden farklı tasarımlarda sandalyeler.





Eviniz İçin Sandalye Modelleri Önerileri

İç alanda kullanılacak sandalye modelleri ile ilgili dikkat etmeniz gereken en önemli nokta sandalyenizi nerede kullanacağınızdır. Salondaki yemek masası için uygun olan bir sandalye mutfağınızı olduğundan küçük ve soğuk gösterecektir. Eğer çalışırken kullanacağınız bir sandalye arıyorsanız, bu ihtiyacınızı mutfak için uygun olan bir sandalye modeli ile ikame etmemelisiniz. Çünkü bu durum sağlık sorunlarına yol açabilir ve dekorasyon açısından da hoş bir görüntü ortaya çıkarmaz. Sandalyeyi sadece masa ile birleştirerek düşünmekten çıktığımızda ise dekoratif sandalye modelleri ile yaratılacak samimi alanlar oluşturabiliriz. İşte mekâna göre sandalye önerileri.





Mutfak Sandalyesi

Mutfak sandalyesi seçiminde dikkat etmeniz gereken en önemli konular; mutfağınızın şekli, mutfak dolaplarınızın rengi ve stili, masanızın şekli. Bu üç konuya dikkat ettiğinizde mutfağınız için en ideal mutfak sandalyesi kendiliğinden bulunacak.





Açık Mutfaklar İçin Tabureler

Yeni mutfak tasarımı trendlerine bakıldığında açık mutfakların yeniden yükselişe geçtiği görülüyor. Orta tezgahlar mutfak tasarımını tamamlıyor. Mutfak sandalyesi olarak kullanılmak üzere yüksek tabureler, orta tezgahın etrafına yerleştirilerek mutfakta şık bir atıştırma alanı oluşturulabilir. Tabure seçimi yaparken mutfağınızın renklerine uyup uymadığına dikkat edin. Sırtınızı yaslama ihtiyacı duyuyorsanız arkalıklı tabureleri tercih etmelisiniz.





Yüksek tabureler, orta tezgahın etrafına yerleştirilerek mutfakta şık bir atıştırma alanı oluşturulabilir.





Klasik Mutfaklar İçin Klasik Sandalyeler

Evin yemeği içeride piştiğinden mi, oradan çıkan lezzetli şeylerden mi bilinmez ama mutfakların sıcak bir atmosferi olduğu bir gerçek. Mutfak sandalyesi de bu sıcak atmosfere ortak olmalıdır. Bu yüzden mutfak sandalyesi seçiminde plastikten uzak durarak ahşaptan yana tercihlerde bulunabilirsiniz. Sandalyenin renkleri mutfak dolapları ile kontrast oluşturacak şekilde zıt renklerden seçilebilir ya da mutfak dolapları ile aynı renklerde sandalye tercihlerinde bulunabilirsiniz.





Yemek Odası İçin Sandalyeler

Yemek odasında ya da salondaki yemek masasında kullanılacak sandalyeler, mutfak sandalyelerine göre daha gösterişli ve daha büyük olurlar. Birçok mutfakta kumaş kaplı sandalye kullanma hatasına düşülür. Ancak kumaş kaplı sandalye mutfak için değil, salon için uygundur. Salonunda klasik bir görünüm yakalamak isteyenler kumaş kaplı sandalyeleri kullanabilirler. Günümüz sandalye modelleri arasında en öne çıkan trend renkli demir sandalyelerdir. Özellikle ham ahşap masalar ile çok yakışan bu sandalye modelleri evlerin görünümüne modern bir şıklık katıyor.



Ham ahşap masalar ile çok yakışan demir sandalye modelleri evlerin görünümüne modern bir şıklık katıyor.





Yeni Alanlar Yaratmak İçin Sandalyeler

Sandalye kullanarak evin farklı köşelerinde sıcak alanlar yaratabilirsiniz. Kumaş döşeme kaplamalı tekli sandalyeler, sallanan sandalyeler ya da ilginç tasarımlardaki sandalye modelleri ile pencere kenarı, kitaplık önü gibi alanlarda küçük okuma ya da dinlenme köşeleri oluşturabilirsiniz. Sandalyenizin yanına koyacağınız küçük bir berjer, bir sehpa ile samimi köşeniz hazır.





Sandalye kullanarak evin farklı köşelerinde sıcak alanlar yaratabilirsiniz.





Çalışma Zamanını Konforla Buluşturan Sandalye Modelleri

Öğrenciyseniz, evden çalışıyorsanız ya da masa başında vakit geçirmeyi seviyorsanız sandalyede uzun saatler geçiriyorsunuz demektir. Bel, sırt ve kalça ağrıları çekmemeniz için oturduğunuz sandalyenin konforu çok önemli. İçi süngerli, yaslandığınızda belinizi rahatsız etmeyecek dizayna sahip bir sandalye seçmenizde fayda var. Ancak bu konuda dikkat etmelisiniz. Konforlu bir seçim yaptığınızı sanırken dersten ya da işten uzaklaşabilirsiniz. Böyle bir durumdan kaçınmak için sandalyenizin çok sert olmamasına dikkat ettiğiniz oranda çok yumuşak bir süngere sahip olmadığına da emin olmalısınız.

