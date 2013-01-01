Sehpalara farklı yorum

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Seri üretim ve sıradanlık size göre değilse, Shine&Fly sehpalarının herbiri özel hikayeleri ile tanışın.

Shine&Fly bir tasarım ve üretim projesi. Seri üretim ve sıradanlığa karşı duruyor. Ürünlerin tamamı tek tek ve elde, işinin ehli zanaatkarlar tarafından, İstanbul' da üretiliyor. 'Homejewels’ mottosuyla insanların hayatlarında yer edecek mekan mücevherleri yaratmayı amaçlayan markanın sehpaları, farklı zamanlarında, farklı ruh halleriyle tasarlanmış ve imal edilmiş. Ürünlerine göz atmak için Instagram'da shineandflytr hesabını takip edebilirsiniz.