Şelale gibi

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Artema’nın ileri teknoloji ürünü T4 armatürleri; el yıkarken ya da banyo yaparken, suyu bir şelaleden akarmışcasına sunarken, su ve enerji tasarrufu da sağlıyor.

Yalın tasarımlı, zarif banyo serisi T4’ün Indeed tasarım ofisinin imzasını taşıyan armatürleri, şelale akış özelliğiyle suyun kullanımına farklı bir yorum getiriyor. Artema’nın ileri teknoloji ürünü T4 armatürleri; el yıkarken ya da banyo yaparken, suyu bir şelaleden akarmışcasına sunarken, su ve enerji tasarrufu da sağlıyor.

İnovatif teknoloji kullanımı ve üretim kaliteleriyle öne çıkan markalara verilen Plus X’ten “Tasarım ve Fonksiyonellik Ödülü” almaya hak kazanan T4 armatürler, VitrA’nın aynı adı taşıyan banyo serisiyle de bütünlük sağlıyor.