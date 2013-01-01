Basitlik, işlevsellik ve doğruluk… Bu üç ana prensip ile işleyen bir inanç sistemi, minimal anlayışla elde şekillenen mobilyalar yaratabilir mi? Amerikan shaker stili ile tanışın!
*EvBahçe dergisinden alınmıştır.
Shaker stilinin ipuçları
BASİT TUTUN
Basit olmak, her zaman sıkıcı olmak demek değil. Evin bazı bölümlerinde boşluklar bırakmaktan korkmayın. Seçilmiş bölgeleri hareketlendirin. Bezemeli ve oymalı mobilyalardan uzak durun.
KALİTEYE YATIRIM YAPIN
Yıllarca sizinle olacak parçalar seçin. Shaker stili bir sandalye, sizi bütçesel anlamda zorlayabilir ancak ince işçilik, net çizgiler ve ahşap kalitesi buna değecektir. Shaker mobilyalarda kiraz, akçaağaç ve çam ağacı sıkça kullanılıyor. DUVARLARI KULLANIN
Shaker evlerinde mumluktan sandalyelere asılabilen tüm eşyalar yerden çok, duvarlarda asılı durur. Raflar, kancalar, mandallar eşyaların yerde veya masa üstlerinde dağınık durmasını engeller.
UZMAN GÖRÜŞÜ İlkay Ala, Mimar, Phardi Design
"Amerikan Shaker stili 1774 yılında İngiltere’den Amerika’ya kaçan Protestan muhalifi bir topluluk tarafından, temiz ve düzenli bir ortam yaratmak amacıyla ortaya çıkmış. ‘Az çoktur’ ilkesinden hareketle evler, mobilyalar ve objeler tasarlamışlar. Shaker, benim de en sevdiğim tarzlardan biri. Amacım zamansız mekanlar yaratmak olduğu için bu stilin sade ve basit formları ham görünümlü ahşapları kullanımı benim de ruhumu yansıtıyor. Benim de sıklıkla kullandığım yüksek süpürgelikler, duvar çıtaları, rustik perde boruları, yaşanmışlık hissi yaratan mekanlar bu tarza özgüdür. Zarif işçilik, ahşapla yapılan ince detaylar da stilin olmazsa olmazlarından. Bu tarz, renklerini de doğadan alıyor. Ben de sıklıkla ahşap tonlarını, yeşilleri ve toprak tonlarını kullanıyorum mekanlarımda. Siz de aksesuar ve aydınlatmalarda abartıya kaçmadan basit ve sade formları tercih ederek bu tarzı mekanlarınıza yansıtabilirsiniz. Hatta bana göre bu stil için, bütün dünyada ses getiren İskandinav tarzın atası diyebiliriz. 18. yüzyılda çıkan bu akımı 21. yüzyılda da yaptığım mekanlara kendi tavrımla yansıtıyor olmak bana mutluluk veriyor."