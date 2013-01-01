Shaker stili

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Basitlik, işlevsellik ve doğruluk… Bu üç ana prensip ile işleyen bir inanç sistemi, minimal anlayışla elde şekillenen mobilyalar yaratabilir mi? Amerikan shaker stili ile tanışın!