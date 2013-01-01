Evinizin ölçülerine uygun bir dolap düşlüyorsanız, doğru adrestesiniz.









Türkiye’deki ilk bayisi olan showroom’unu Kadıköy’de açan Cabinet, önümüzdeki günlerde misafirlerini Nişantaşı’nda karşılamaya hazırlanıyor. İstanbul Avrupa yakasında daha geniş kitlelere hitap etmeyi hedefleyen Cabinet, Nişantaşı’nın gözdesi olmaya aday.Özgün raylı kapı yüzeyleri ve teknik yeniliklerin yanı sıra kişiye özel danışmanlık, profesyonel bilgisayar planlaması ve evinizde alınan ölçülerle sunulan hizmetin ürünü olan Cabinet, Kalamış ve Nişantaşı'ndaki mağazalarında kişiye özel raylı kapılı dolap sistemlerini sergiliyor. Sergilenen çeşitli stiller, ziyaretçileri arzuladıkları ölçüye göre üretilmiş gömme dolaplarını yaptırmaya davet ediyor.Cabinet'in kişiye özel sunduğu tasarım ve işlev konusunda sınırsız seçeneğiniz bulunuyor. Belki bir çatı katı veya kullanışsız köşeler, Cabinet'te'te her soruna hayran kalacağınız Cabinet'indolap odaları, bölme duvar, çatı eğimleri ve köşe çözümleri ile hayalinizdeki odayı gerçeğe dönüştürmeniz mümkün.Üstelik tüm ray teknolojisi için ürünleri 10 yıl garantili...