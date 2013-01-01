Sofistike ve zarif

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Devon&Devon'dan zarif detaylar...

İlhamını 1900’lü yıllardan alan, sıra dışı tarzını gelenek haline getiren ünlü İtalyan banyo tasarım markası Devon&Devon 2014 Koleksiyonu’nda da farklı çizgisini yansıtmaya devam ediyor.1900’lü yılların ilk yarısındaki karakterlerden ve ince detaylardan esinlenerek ortaya çıkmış tasarımların ağırlıkta olduğu Devon&Devon 2014 Koleksiyonu'nda elegan küvetlerden modern tasarımlı duşlara, ünlü Amerikalı yıldız Bogart’a adanmış özel tasarım lavabodan zarif konsollara özenle yaratılmış birçok ürün yer alıyor.

