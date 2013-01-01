menu

close

menu

close

menu

close

Sofistike ve zarif

Devon&Devon'dan zarif detaylar...
İlhamını 1900’lü yıllardan alan, sıra dışı tarzını gelenek haline getiren ünlü İtalyan banyo tasarım markası Devon&Devon 2014 Koleksiyonu’nda da farklı çizgisini yansıtmaya devam ediyor.1900’lü yılların ilk yarısındaki karakterlerden ve ince detaylardan esinlenerek ortaya çıkmış tasarımların ağırlıkta olduğu Devon&Devon 2014 Koleksiyonu'nda  elegan küvetlerden modern tasarımlı duşlara, ünlü Amerikalı yıldız Bogart’a adanmış özel tasarım lavabodan zarif konsollara özenle yaratılmış birçok ürün yer alıyor.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler