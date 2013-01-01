Sofralar balıkla doluyor…

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Esprili tasarımlarla balık keyfini ikiye katlayın!

Pul pul sırtları, mis kokularıyla güzelim balıklar sofralarımıza renk katıyor. Siz de bu keyfi farklı sunumlarla daha da zenginleştirebilir, aileniz ve dostlarınızı şaşırtabilirsiniz. Her zevke uygun çeşidi bir araya getiren ve kapımıza kadar ulaştıran Porselen Sepeti’ne girerek balık temalı tasarımlardan sizin için en uygun olanı seçebilirsiniz. Porselen Sepeti’nde balık temalı servis tabakları, kayıklar, kaseler ve tepsiler, kılçık tabakları, sosluklar, tuzluk ve biberlikler hem şık hem de orijinal. Bu serideki ürünler 9 ile 71 TL arasında değişiyor.