Sağlam olmasına rağmen eskiyen eşyaları yenilemenin en uygun yolu onları boyamaktır. Hızlı ve pratik şekilde eşyalarınızı boyamanıza imkân veren sprey boya ile evinize büyülü bir dokunuş yapabilirsiniz. Aklınıza gelen her yerde kullanabileceğiniz bu boyalarla ilgili altın değerinde ipuçları hazırladık.

Sağlam olmasına rağmen eskiyen eşyaları yenilemenin en uygun yolu onları boyamaktır. Hızlı ve pratik şekilde eşyalarınızı boyamanıza imkân veren sprey boya ile evinize büyülü bir dokunuş yapabilirsiniz. Aklınıza gelen her yerde kullanabileceğiniz bu boyalarla ilgili altın değerinde ipuçları öğrenmeye ne dersiniz?

Her Zemini Boyayabilirsiniz

Sallayınca gelen bilye sesiyle tanınan sprey boya, evinizdeki eşyalara yaratıcılığınızı kullanarak renk katmanın en basit formülü. Her türlü yüzeyde kullanabileceğiniz için bütçeden, zamandan ve kendi enerjinizden tasarruf edebilirsiniz. Ahşap, plastik, metal ve cam yüzeyleri hiçbir zorluk yaşamadan boyayabilirsiniz. Kullanmaya başlamak için tek yapmanız gerek boyayı çalkalayarak içindeki kimyasalı köpürtmek. Sprey boya ayrıca çok çeşitli bir renk yelpazesine de sahip. Tüm ana ve ara renklerde boya bulabilir, dilerseniz eşyalarınızı gökkuşağının tüm renklerinde boyayabilirsiniz. Ahşap masalarınızı, kapılarınızı, demir sandalyelerinizi dilediğiniz renge boyayabilirsiniz. Böylece ev dekorasyonunuz veya mobilya renkleriniz değiştiği zaman diğer eşyalarınızı da evinizin yeni atmosferine uydurabilirsiniz.

Nasıl boyanır?

Sprey boya en çok ahşap boyama yaparken kullanılıyor. Ahşap boyama yapmak için yüzeyi öncelikle iyice zımparaladıktan sonra bir bez yardımıyla temizlemelisiniz. Ardından spreyi doğrudan ahşap yüzeye uygulayarak kurumasını bekleyebilirsiniz. Plastik, cam ya da metal boyarken de benzer adımlarla hareket etmelisiniz. En önemli ayrıntı yüzeyin iyice temizlenip kurulanması. Aksi halde emeğinizin boşa gitme riski var.





Sprey Boya Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sprey boya yaparken hem ortaya çıkan işin kalitesi hem de kendi sağlığınız için dikkat etmeniz gereken bazı ayrıntılar var;

Sprey boyayı iyice çalkalayarak uygulamalısınız.

Boya yaparken mutlaka maske kullanmalısınız.

Kapalı bir alanda yapıyorsanız evin tüm camlarını açmalısınız.

Talimatlara dikkat etmeli, kutuyu dik tutarak yatay ya de dikey yönde boyamalısınız.

Hayat Kurtaran Sprey Vernik

Sprey boya yaptıktan sonra işlemi vernikle bitirerek eşyalarınızı daha da güzelleştirebilir ve dayanıklılıklarını artırabilirsiniz. Sprey vernik, mobilyalarda ve dekorasyon ürünlerinde sıkça tercih ediliyor. Boyanmış yüzeyi kir ve tozdan korumanın yanı sıra parlaklığını da artırıyor. Vernik de boya gibi her türlü yüzeyde gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Sprey vernik, atmosfer ve ozon tabakasına zararlı olmadığı gibi en az su bazlı vernikler kadar da kolay kullanımlıdır. Unutmayın ki yaklaşık 1 saat boyanın kurumasını bekledikten sonra üzerine vernik sıkmalısınız. Ayrıca eğer soğuk havada kullanıyorsanız sıcak bir yerde veya su içerisinde bekleterek işlemde önce verniği ısıtmalısınız. Boyanın üzerine 3 ya da 4 kat uygulayabilirsiniz. Geriye sadece kendi emeğinizle yenilediğiniz eşyalarınızı keyifle kullanmak kalıyor…