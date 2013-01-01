Tasarım yarışması

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9. Ulusal Ev Mobilyaları ve Tasarım Yarışması finalıstleri belirlendi.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği, 9. Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması ile Türkiye’nin yetenekli genç tasarımcılarını aramaya devam ediyor. Üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümlerinden 2., 3. ve 4. sınıf lisans öğrencilerinin katıldığı yarışmaya bu yıl da geçmiş yıllarda olduğu gibi yoğun ilgi gösterildi. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği’nin bu yıl 9. sunu düzenlendiği Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması, genç yeteneklerini aramaya devam ediyor. Finalinin Kasım ayı içerisinde yapılacağı 9. Ulusal Ev Mobilyaları ve Tasarım Yarışması’nda, birbirinden iddialı eserler yarışıyor.

