Tazecik meyve suları için

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GoldMaster Enerji Katı Meyve Sıkacağı ile enerji dolu bir güne başlayın.

Maksimum verimlilik sağlayan Katı Meyve Sıkacağı “Enerji”

İster kışın ister yazın, her mevsimde meyve ve sebzeyi bolca tüketiyoruz. Özellikle taze meyve suyuyla hazırlanmış bir kahvaltı hem çocuklarınızın hem de sizin gün boyu enerjik olmanıza yardımcı oluyor. Ergonomik ve şık tasarımlı ürünleriyle hayatımızı kolaylaştıran GoldMaster, en taze meyve ve sebze suyu yapabilmenizi sağlayan Enerji Katı Meyve Sıkacağı’nı müşterilerinin beğenisine sunuyor.



Enerji katı meyve sıkacağının en önemli özelliği % 76’ya varan meyve suyu oranı ile yüksek verimlilik sağlaması. Bir ilk olarak en fazla verimliliği sağlayan Enerji katı meyve sıkacağı 1 kilo elmadan 760 ml meyve suyu alabiliyor. Kullanışlı ve şık dizayna sahip meyve sıkacağı, çıkarılabilir 2 lt kapasiteli geniş posa haznesi sayesinde kolayca temizlenebiliyor.

800 watt motor gücüne sahip GoldMaster Enerji katı meyve sıkacağının tamamen çelik paslanmaz gövdesi, parçalayıcısı, süzgeci ve 1000 ml kapasiteli köpük ayırıcılı meyve suyu sürahisi bulunuyor. 75 mm geniş yiyecek kanalına sahip GoldMaster Enerji katı meyve sıkacağı meyve sertliğine göre ayarlanabilir 2 farklı hız kademesi sayesinde kolayca işlem yapabilmenizi sağlıyor.