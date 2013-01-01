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Tıkla ve büyüt!

Bitki yetiştirmenin en kolay yolu: Click&Grow
Bitki sevmenize rağmen onlara bakma konusunda başarısızsanız, sizi Click&Grow ile tanıştıralım. Evinize birkaç adet Clik&Grow alarak bitki yetiştirme konusunda uzmanlaşabilirsiniz. “Herkes bahçıvan olabilir” sloganıyla yola çıkan Clik&Grow bitki yetiştirmek isteyenlere yepyeni bir alternative sunuyor. Bitkileri, sulama gerektirmeyen, akıllı ve basit, elektronik bir sistem içinde yetiştiren Click&Grow bitki kutularının içinde tohum, besinler ve bitkinin büyümesine yardımcı özel bir yazılım bulunuyor. Size düşense ayda bir kez su vermek ve yılda bir kez pilini değiştirmek.
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