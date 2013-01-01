Rahatına ekstra düşkünler için ektra large kanepe modelleri...

Hazırlayan: Besray Köker/Evbahçe

LOT Duvar Kağıdı ve Kumaş Marka Sorumlusu Gökçe Gezgin Us, döşemelik kumaş seçimi hakkında bilgi verdi.

Kanepenizin kumaşını seçerken nelere dikkat etmelisiniz?

“Evde, ofiste veya herhangi bir mekanda üzerinde en çok zaman geçirdiğimiz ve içli dışlı olduğumuz ürün döşemelik kumaşlar... Kullanacağımız mekana göre teknik olarak dikkat edilmesi gereken ve kaliteyi gösteren özelliklerin başında ise alev almazlık sertifikası, leke tutmaz özellikte olması ve kumaşın aşınmaya karşı dayanıklılığını gösteren ‘Martindale’, ‘Wyzenbeek’ gibi testlerin değerleri gelir. Çocuklu bir aileyseniz, evcil hayvan dostlarınızla bir arada yaşıyorsanız veya yoğun insan trafiği olan bir bölgede bir koltuk ya da kanepe kullanmayı düşünüyorsanız bu teknik özellikleri mutlaka sorgulayın, araştırın. Dış mekanda veya çok güneş alan bir alanda kullanacağınız mobilyalar için ise güneşte solmazlık değerlerini ve dış mekana özel olup olmadığını dikkate almalısınız. Renk, desen ve malzeme içeriğine ise konumlandığı mekanda bir bütünlük oluşturacak şekilde karar vermelisiniz.”

Mevsim değişirken evde geçirilecek zamanlar artıyor... Konfora düşkünlerin keyfine keyif katacak boy boy oturma elemanlarını mercek altına aldık...



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