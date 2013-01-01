Yaratıcı hediye paketleri

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Özel günlerde sevdiklerine sunduğunuz hediyeler kadar onu nasıl paketlediğiniz de önemli!

Unutmayın, hediye paketiniz sizin stilininizi yansıtır. Bu yüzden "nasıl olsa yırtılıp gidecek" diye düşünmemeli, paketinizle fark yaratmalısınız. İşte birkaç fikir...

• İnternette yapacağınız mini bir araştırmayla birbirinden yaratıcı paketleme önerisine ulaşabilirsiniz.

• Çevrenizdeki eşyaların birçoğu paketlemede fark yaratmanız konusunda size yardımcı olabilir. Örneğin bir bebek hediyesini paketliyorsanız, kurdeleler, nazar boncukları, mini bir ayıcık hatta küçük bir emzikle paketinize şık bir dokunuş katabilirsiniz.

• Aldığınız hediyenin ve hazırladığınız paketin birbiriyle uyumlu olmasına da dikkat edin. Örneğin nostaljik bir hediye seçtiyseniz, paketlemede canlı renklerden uzak durun.

• Evde yaptığınız kek ve kurabiyeleri arkadaşlarınıza ikram ederken de farklı paketleme fikirlerinden yardım alabilirsiniz.

• Gazete küpürleri, evdeki eski kavanozlar, deniz kabukları ve daha aklınıza gelecek her türlü malzeme ile paketlerinizde tarzınızı yansıtabilirsiniz.