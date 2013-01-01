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Yastık şenliği

Tepe Home'da yastık şenliği var!
Tepe Home, Kasım ayı içerisinde sürpriz tarihlerde 'yastık şenliği' adı altında onlarca yastığın fiyatını 9.90 TL'ye sabitliyor! Renkli, çizgili, desenli yastıklarla evinizin havasını değiştirmek istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın!
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