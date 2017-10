Yaz davetleri için renkli sunumları; yaz çiçekleri ve fikirleriyle buluşturduk. Muhteşem bir yaz sofrası kurmak için kolları sıvıyoruz!

Yazı: Selen Okan Tanyeri

Fotoğraf: Nurdan Usta



Yaz denince sizin aklınıza ilk gelen renkler hangisi? Bu sorunun cevabı benim için turuncu, pembe, mavi, yeşil, sarı… Ya da e hepsi! Cıvıl cıvıl, hareketli, insanın içini kıpır kıpır eden bu renklerden bir sofra hazırlamaya ne dersiniz? Renk yelpazesine karar verdiğimize göre stilimizi de belirleyebiliriz. Yaz sofralarına; romantik beyazlar, natürel yeşiller, etnik maviler ya da bohem renkler inanılmaz yakışıyor. Durum böyle olunca bohem stilin renklerini, dokularını çiçeklerle buluşturabiliriz.



BANA RENGİNİ SÖYLE, SANA ÇİÇEĞİNİ BULAYIM!

Her mevsim kendine has çiçekler, hayatımızı renklendiriyor. Seralar sağ olsun, artık neredeyse her mevsim her çiçeği bulabildiğimiz doğru ama yine de mevsiminde çiçek seçtiğiniz zaman daha görkemli, daha bir albenili oluyor. Renk skalasından seçeceğimiz çiçeklerin başında begonvil geliyor. Pembe-mor tonlarında olan bu çiçek kesinlikle yaz kokuyor! Krizantem ailesinden sarı anastasyalar ise büyük kafa yapısıyla sarı bir güneş etkisi yaratacak. Çiçek tasarımında farklı dokuları yan yana getirmeden yana tercihimizi kullanıyoruz ve Fener çiçeği-Kniphofia, turuncu çardak güller, enginar çiçekleri ve succulentlere yöneliyoruz. Doğal dokuyu yakalamak için sivri uçlu okaliptüs yaprakları da yine listemizde yer alıyor; bu sayede renk yelpazesinde yer alan tüm tonlar geçişlerle beraber masada arz-ı endam ediyor. Çiçekleri seçerken elbette hangi vazoya hangisini yerleştireceğinize karar vermelisiniz. Ahşap, galvaniz, cam… Hepsi için yeterince çiçeğimiz var! Masanın orta bölümünü ince uzun bir çizgi halinde çiçeklerle kaplamak istiyoruz. Çiçekleri bölüm bölüm yerleştirirken de aynı çiçekleri farklı konumlandırarak renk dizilimini belirliyoruz. Elbette ortada yer alan çiçekler az biraz yüksekte yer alıyor ama hepsi yatay bir düzlemde olmalı. Ana çiçeklerin yanlarında ise galvaniz vazo içinde begonyalar, bakır vazo içinde succulent ve cam yatay şişe içinde vazoda ise gül kullanıyoruz. Servis seçiminde ise sarı, turuncu, mavi tonları, pembe, mor gibi canlı tonlar ön plana çıkıyor. Masa ortasında okaliptüs yapraklarını bir runner gibi kullanabileceğiniz gibi kumaş runner ile de farklı bir görüntü yakalayabilirsiniz. Bardak seçiminde yine renkler bizimle… Cam bardakları farklı boylarda tercih ederken, farklı formda olanlarla masa sunumunu daha dekoratif bir hale getirebilirsiniz.







ALTERNATİF DOKULAR

Farklı bir sunum için farklı dokuda olan çiçekleri işin içine dahil edebilirsiniz. Fener çiçeği–Kniphofia bu listenin başında geliyor.