Canlı çiçekler daha şık ve estetik görünse de bakımları oldukça zordur. Özellikle sık seyahat eden ve çalışma temposu nedeniyle evinde çok fazla zaman geçiremeyen kişiler yapay çiçek gibi alternatiflere yöneliyor.

Canlı çiçekler her ne kadar daha şık ve güzel görünse de bakımları oldukça zahmetlidir. Özellikle sık seyahat eden ve çalışma temposu nedeniyle evinde çok fazla zaman geçiremeyen kişiler yapay çiçek gibi alternatiflere yöneliyor. Bu çiçeklerle evinizi uzun yıllar zahmetsizce dekore edebilirsiniz.





Canlı Çiçekler Kadar Dekoratif ve Gerçekçi

Göze hitap etmeyen ve sahte olduğu ilk bakışta anlaşılan çiçekler artık eskide kaldı! Yani yapay çiçek konusundaki önyargılarınızdan hemen şimdi kurtulabilirsiniz. Öyle çiçek aranjmanları var ki yapay olup olmadıklarını ayırt etmeniz mümkün değil. Dekoratif ve gerçekçi olan bu çiçekleri kişisel zevkinize göre evinizin ya da ofisinizin herhangi bir yerinde kullanabilirsiniz. Kim masasında her daim ilk günkü tazeliğinde duran çiçekler istemez ki? Üstelik mevsime uygun çiçek seçme derdini de geride bırakabilirsiniz. Ancak siz yine de sevdiklerinize hediye olarak yapay çiçek yerine canlı çiçekler almaya devam edebilirsiniz.





Balkon Dekorasyonu İçin En İyisi

Balkonlarda bakılan çiçek ve bitkiler sıcaklık, nem, rüzgâr gibi dış faktörlere çok uzun süre dayanamıyor. Balkonunuzu veya terasınızı yapay çiçek kullanarak dekore edebilir, çiçeklerinizi sulama ve koruma dertlerinden kurtulabilirsiniz. Balkon demirlerinizi, duvarlarınızı veya pencere önlerini süsleyerek misafirlerinizi hayran bırakan görüntüler yaratabilirsiniz. Yaratıcılığınızın sınırlarını zorlamakta özgürsünüz…









Evinize Renk Katacak Yapay Çiçek Tüyoları

Evinizin atmosferinden sıkıldıysanız ve artık bazı değişiklikler yapmak istiyorsanız mobilyaları yenilemek gibi pahalı yöntemler yerine, ufak detaylarla evinizde fark yaratabilirsiniz. Örneğin yapay çiçek kullanarak evinize kalıcı renk ve hareket katabilir, mutfaktan yatak odasına kadar her yerin havasını değiştirebilirsiniz. İşinize yarayabilecek birkaç tüyoya göz atmak ister misiniz?

Mobilyalarınızla uyumlu renkteki çiçekleri bir araya getirebilirsiniz.

Gerçek çiçeklerde olduğu gibi güneş alan ya da aydınlık köşelere koymanız gerekmediği için evinizin dört bir yanında kullanabilirsiniz.

Saksıda veya vazoda kullanabileceğiniz gibi dekoratif kutuların içine de yerleştirebilirsiniz.

Yapay çiçek seçiminizi soluk renkler yerine canlı renklerden yana yapmalısınız.

Karışık renkliler yerine sade ve zarif görünümlü çiçekleri satın almalısınız.

Birbirinden şık saksıların veya hasır sepetlerin içine de çiçek yerleştirerek ev dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz.





Çiçeklerin Ömrünü Uzatan Öneriler

Tüm bu özelliklerine rağmen yine de yapay çiçek satın almak istemiyorsanız çiçeklerinizin ömrünü uzatacak ve uzun süre sağlıklı kalmalarına yardım edecek birtakım önerileri değerlendirebilirsiniz.

Fazla bakım gerektirmeyen ama uzun yıllar yaşayabilen paşa kılıcı, kaktüs, aşk merdiveni gibi bitkiler alabilirsiniz.

Çiçek veya bitki türünün ihtiyaç duyduğu kadar sulamalısınız, ılık su kullanmaya dikkat etmelisiniz.

Belli aralıklarla çiçek besinleri vermelisiniz.

Her 5 günde bir çiçeklerin suyunu değiştirmelisiniz.

Direkt gelen güneş ışığından koruyarak doğal bir şekilde ışık görmelerini sağlamalısınız.

Arada bir dallarını kesmeli, küf ve yosunlarını temizlemelisiniz.



