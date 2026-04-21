Delikanlı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?
Mert Ramazan Demir’in başrolünde olduğu 'Delikanlı' dizisi, dün akşam 3. bölümüyle ekranlara geldi. Bölüm biter bitmez ise tek bir noktaya göz çevridli: 4. bölüm fragmanı...
Delikanlı dizisinin son bölümünde Dila ve Hazan'ın arası yaşanan olayların ardından giderek daha da açılmaya başladı. İkili arasındaki bağı zayıflatmak isteyen Yusuf, olayların daha da büyümesini sağladı.
Ev tarafında ise Dila üzerindeki baskı giderek arttı. Zühre, kızındaki değişimi fark etmeye başlarken, Sarp’ın korumacı tavrı daha sert ve kontrolcü bir hale dönüştü. Hazan ise giderek daha da yalnızlaşmaya başladı. Bölümde geçmişe dair detaylar da dikkat çekti. Yusuf’un sıradan bir hayat sürerken, Sarp ve çevresinin kurduğu düzenin içine nasıl dahil olduğu ortaya çıktı.
Günümüzde ise Yusuf’un Sarp ve Tahsin ile kurmaya çalıştığı ortaklık, dengeleri daha da karmaşık hale getirdi. Bu süreçte yaşanan krizler, taraflar arasındaki güven sorununu büyüttü. Yusuf, Dila’yı ailesinin en zayıf halkası olarak görmeye başladı.
DELİKANLI 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Delikanlı dizisinin 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümünün fragmanın kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor.