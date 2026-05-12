Delikanlı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, 6. bölümde neler oldu?

Delikanlı’nın son bölümünde Yusuf ve Dila ilişkilerinde önemli bir adım atarken, Hazan’ın Yusuf’tan vazgeçmemesi tüm dengeleri yeniden sarstı.

Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından izleyiciler Delikanlı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı.

DELİKANLI 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Delikanlı dizisinin henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

DELİKANLI 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Son bölümde Hazan, yaşadığı korku nedeniyle yardım istemeye çalışsa da Yusuf ilk etapta ona inanmadı. Ancak Dila’dan, Sarp ile Hazan’ın göl evine gittiğini öğrenen Yusuf büyük bir endişeye kapıldı. Yusuf ile Dila’nın ilişkisi yeni bir döneme girerken, Hazan geçmişin etkisinden kurtulamadı ve Yusuf’u Dila’dan vazgeçirmek için çabalarını sürdürdü. Buna rağmen Yusuf, evlilik kararından geri adım atmadı.

Öte yandan uçurum kenarında Yusuf ile Hazan’ı birlikte gören Sarp’ın içindeki öfke giderek büyüdü. Şüpheleri artmasına rağmen sakin kalmayı tercih eden Sarp, eve dönerek kız isteme törenine katıldı. Kız isteme sırasında Yusuf’un gecikmesi Kızılhan ailesinde büyük gerginlik yarattı. Ancak Yusuf’un eve dönmesiyle kısa süreli bir rahatlama yaşandı. Yusuf, Dila’yı gerçekten sevdiğini ve onunla yeni bir hayat kurmak istediğini açıkça dile getirdi. Zühre evliliğe onay verirken, Sarp da kardeşinin mutluluğu için öfkesini bastırmaya çalıştı.

Bölümün finaline doğru ise Hazan ile Yusuf’un görüşmesini kabullenemeyen Sarp’ın kontrolünü kaybetmeye başladığı görüldü. Hazan’la yüzleşen Sarp’ın tavırları korku yaratırken, ertesi gün onu göl evine götürme kararı alması gerilimi daha da artırdı. Sarp’ın yanında taşıdığı tüfek ve yaptığı üstü kapalı tehditler Hazan’ı korkuturken, Yusuf gerçeği öğrenmek için peşinden gitti.