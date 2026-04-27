Delikanlı bu akşam var mı? Yeni bölümden son tanıtım yayınlandı
SHOW TV ekranlarının soluk soluğa izlenen dizisi 'Delikanlı', bu akşam ekranlara gelecek. Yusuf’un iki kadın arasında kaldığı zorlu sınavda, Dila’nın hamleleri ve Hazan’ın beklenmedik çıkışı taşları yerinden oynatacak. Yayınlanan yeni fragman izleyiciyi büyük bir hesaplaşmanın beklediğini gösteriyor...
1 / 5
SHOW TV'nin yeni dizisi Delikanlı'nın bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Yayınlandığı günden beri ilgi çeken Delikanlı yeni bölümüyle 27 Nisan akşamı ekranda olacak. Delikanlı dizisi fragmanı da yayınlandı.
2 / 5
Yayınlanan tanıtımda; Yusuf ve Dila’nın arasındaki buzlar erirken, ikilinin aşkı Hazan’ı öfkelendiriyor. Dila’ya gelen pakette Hazan’ın ayakkabısının olması dikkat çekerken, bu detay gerilimi daha da artırıyor.
3 / 5
Murat, Yusuf’un geri dönüşünün ardından bir açıklama beklerken; Yusuf ise annesi ve kız kardeşinin geleceği konusunda endişe duymaya başlıyor.
4 / 5
Sarp ve Hazan’ın ilişkisi yeni bir evreye taşınırken Miran’ın dönüşü tüm dengeleri altüst ediyor.