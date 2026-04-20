Delikanlı bu akşam var mı yok mu?
Mert Ramazan Demir hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği "Delikanlı" dizisi için geri sayım sona erdi. Show TV ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin akıbeti netleşti. Peki, Delikanlı dizisi bu akşam (20 Nisan) var mı yok mu? İşte detaylar...
Show TV’nin pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Delikanlı, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 20:00’de 3. yeni bölümüyle ekranlarda olacak.
Delikanlı Yeni Bölümde Neler Olacak?
Dizinin bu akşam yayınlanacak olan 3. bölümünde heyecan doruğa çıkıyor. Yusuf'un intikam yolculuğunda dengeler tamamen değişiyor:
Yusuf ve Hazan Karşılaşması: Yıllar sonra gerçekleşen bu temas, Yusuf’un geçmişindeki derin yaraları tekrar gün yüzüne çıkarıyor.
Yusuf’un Büyük Planı: "Ben cehennemin en dibinden geliyorum!" sözüyle dikkat çeken Yusuf, Sarp ve Dila’ya karşı yürüttüğü gizli operasyonun vitesini artırıyor.
Geçmişin İzleri: Yusuf, soğukkanlılığını korumaya çalışırken Hazan ile olan duygusal bağı planlarını tehlikeye atacak mı?
Delikanlı'nın 2. bölümünde; polisler tarafından kıstırılan ve yaralı halde kaçmayı başaran Yusuf’un içine sürüklendiği karanlık süreç, geri dönüşü olmayan bir yola evrilir. Günümüzde ise güçlü, soğukkanlı ve kontrol sahibi bir adama dönüşen Yusuf; Sarp, Dila ve Hazan’la yeniden karşı karşıya gelir.
Özellikle Hazan’la yıllar sonra yaşanan temas, geçmişin izlerini yeniden gün yüzüne çıkarırken Yusuf’un planı perde arkasında işlemeye devam eder. Geçmişte, sıradan bir hayat sürerken kurulan tuzakla cinayet faili gibi gösterilen Yusuf’un hayatı altüst olur. Gerçeği ortaya çıkarmak için mücadele eden Yusuf, en büyük darbeyi ise en yakınlarından alır ve her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. Günümüzde ise Yusuf’un planı somutlaştıkça dengeler değişir; Sarp’ın işine indirilen büyük darbe gerilimi zirveye taşır. Aile içinde çatışmalar büyürken, Dila’nın Yusuf’la yakınlaşması yeni bir üçgenin fitilini ateşler.