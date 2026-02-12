Delikanlı dizisinde Mert Ramazan Demir’in kardeşi "Murat"ı canlandıracak isim belli oldu

"Delikanlı" dizisinin hazırlık süreci, yönetmen kadrosunun ve oyuncu seçimlerinin netleşmesiyle hız kazandı. OGM Pictures imzalı projenin rejisini, daha önce "İstanbullu Gelin" gibi başarılı yapımlarda birlikte çalışan Zeynep Günay ve Recai Karagöz üstleniyor. Deneyimli yönetmenlerin yeniden bir araya gelmesi ve oluşturulan dikkat çekici oyuncu kadrosu, projeye olan ilgiyi şimdiden artırmış durumda.









YUSUF'UN KARDEŞİ MURAT'I CANLANDIRACAK OYUNCU

Dizinin ana kadrosunda Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci, Mina Demirtaş ve Erdem Adilce gibi isimler bir araya geliyor. Hikâyenin kilit karakterlerinden biri olan Murat rolü için yapılan titiz arayışlar da sonuçlandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun süren görüşmeler neticesinde, Yusuf’un (Mert Ramazan Demir) kardeşi Murat karakterini canlandırmak üzere genç oyuncu Velatnu Aydın ile anlaşıldı.





MURAT, ABİSİNİ ZOR DURUMLARA SÜRÜKLEYECEK

Murat, abisi Yusuf’un aksine içinde bulunduğu yoksul hayata karşı büyük bir öfke ve isyan besliyor. Karakterin bu fevri yapısı ve yaşam koşullarına olan itirazı, hikâye boyunca abisini zor durumlara sürükleyerek olayların gidişatını belirleyen temel unsurlardan biri olacak. Yakın zamanda sete çıkması beklenen yapım, bu kardeş çatışmasını ve karakterlerin sosyal çevreyle olan mücadelesini sade bir dille ekrana taşımaya hazırlanıyor.